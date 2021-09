Consejo General del IEEG definirá a presidente interino

El presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Mauricio Guzmán Yáñez dijo que al concluir su periodo el próximo 30 de septiembre, será responsabilidad del Consejo General nombrar a un presidente interino en tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) designa a quien ocupará la presidencia por los próximos 7 años.

Señaló que su trabajo al interior del instituto concluye en próximos días, del cual dijo sentirse satisfecho, aunque reconoció que falta por realizar en material electoral y que tocará a quien le anteceda.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local La Federación gobierna con rencor

“Me siento bien, en paz, satisfecho nunca se podrá estar, porque siempre aspira uno a hacer lo más posible, pero estoy contento, me tocó participar en tres procesos electorales, porque yo no llegue al instituto hace siete años, sino hace casi 17 años. Es una carrera donde pasé por diversos puestos”, acotó.

Mauricio Guzmán comentó que al final de su periodo en el IEEG, “dejo un instituto que esta caminando, por mucho por hacer y ya recibirá la estafeta a quien le toque. El IEEG es una institución grande, de los guanajuatenses y seguirá creciendo y cumpliendo con las altas tareas que tiene encomendadas”, sostuvo.

Mencionó que a más tardar el 29 de octubre el INE nombrará a quien ocupe la presidencia en el IEEG, por lo que previo, el CGIEEG debe nombrar a un interino, proceso del cual ya no será participe y con ello concluye los poco más de 16 años en distintos cargos al interior del órgano electoral local.

Cabe hacer mención que son 11 personas entre hombres y mujeres, los perfiles que se mantienen en la última etapa en busca de la presidencia del IEEG, proceso del cual está a su cargo el INE.