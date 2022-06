Conoce la multa que recibirás por no haber hecho canje de placas

León, Gto.- A partir de la próxima semana, conductores que continúen circulando con placas anteriores y no hayan hecho su canje de placas vehiculares serán detenidos e infraccionados incluso existe la opción de ordenar el retiro de la unidad.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El secretario de Ayuntamiento, Jorge Daniel Jiménez Lona, dio a conocer que es un tema relacionado a seguridad para poder tener el padrón vehicular actualizado, ya que se ha detectado que un auto se ha vendido hasta en tres o cuatros ocasiones y nunca se dio de baja o de alta.

A la hora de un incidente, el trámite aparece a nombre del anterior propietario y genera incertidumbre; por lo que habrá operativos en la ciudad a fin que los conductores tengan sus papeles apegados a la ley.

“Los operativos serán en tema de placas, todos los vehículos de motor, pasajeros y particulares se revisarán”

Jiménez Lona recordó que también es obligatorio el seguro vehicular, “es una obligación que está en la ley de movilidad y muchos no lo tienen, es un llamado para tener vehículos en orden”.

Las multas

Las multa por conducir un vehículo con placas antiguas será tema del estado, pero puede llegar a ser acreedor de diversas multas, la primera sería por no actualizar sus placas.

De acuerdo al tabulador de multas de tránsito, más reciente con fecha del año 2021 por falta de una placa deberá pagar $448.10 pesos, por falta de dos placas o permiso provisional vigente la multa será de $896.20 pesos.

Sí las placas no están al exterior del vehículo o permiso en lugar visible será de $537.72 pesos, por no coincidir el engomado, con placas y tarjeta es de $896.20 pesos, el no portar tarjeta de circulación vigente o no coincide la multa es de $896.20 pesos.

Para los conductores de vehículos de transporte de carga, por no portar placas o permiso vigente la sanción es de $1,344.30.