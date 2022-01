Conoce la historia de la “Ciudad Perdida” de León

León, Gto.- Las calles de León esconde un lugar que nombran “La Ciudad Perdida” que se ubica sobre la calle Juan Valle, era una especie de comunidad aislada de otras colonias donde conectaba con vecindades y las casas era de adobe y láminas, actualmente es una privada donde únicamente hay casas; la señora Raquel habitante de la zona por más de 65 años cuenta la historia del porque obtuvo este título.

Raquel de 81 años de edad es ícono de este lugar vive en lo que actualmente se le conoce como privada o cerrada Juan Valle, fue en su adolescencia que llegó a ocupar una de las casitas que se encuentran al inicio de esta privada, recuerda con tristeza que los habitantes de aquella época residían en pobreza extrema.

“Ciudad Perdida”

Antes medía un metro de ancho y era un callejón con diversas entradas a vecindades que ahora son departamentos, había casas hechas de adobe y láminas, los medidores de luz se encontraban al inicio de la privada y casi al fondo había una hilera de lavadores para uso de todos los habitantes, vivían entre el polvo y miseria.

“Yo soy feliz en este lugar aquí crie a mis hijos y no me quiero salir de este lugar hasta que me muera, ahora vivo en una casita que me dejó mi nieta antes de fallecer, junto con mis ocho nietas salimos adelante trabajando como comerciante”.

Actualmente la “cerrada” mide alrededor de cuatro metros de ancho y más de 100 de largo al fondo hay una pintura de la virgen de Guadalupe sin terminar y de aquellos accesos que antiguamente se conectaban ahora solo se cuenta con uno de lado derecho hacía la entrada, hay alrededor de 25 casas y todas ellas en buenas condiciones, ya solo queda el recuerdo de lo que fue la “Ciudad Perdida” donde se realizaban bailes sonideros.