Conoce la historia de Angélica, madre de nueve hijos y toda una vida dedicada al comercio

León Gto.- Angélica Santoyo Pérez, es una guerrera de 83 años, toda su vida la ha dedicado al comercio y la venta de comida, en el marco del día de las madres, compartió su historia y como ha sacado adelante a toda su familia.

Desde los ocho años, ella recuerda que jugaba por los pasillos del Mercado República, todo el tiempo acompañaba a su abuelito, quien trabajaba en una panadería frente al mercado, hoy ya desaparecida, por lo que Angélica o Angie, como la conocen, es una de las personas más conocidas.

"Siempre estaba acompañando a mi abuelito, no me dejaba acercarme cuando estaba haciendo pan, me decía que me podía quemar, entonces yo siempre estaba jugando en el patio o en el mercado, todos me conocían como la nieta del panadero", recordó.

Angie decidió formar una familia desde muy pequeña, pues a los 16 años encontró al amor de su vida, la pareja que la acompañó hasta el final y la impulsó a crecer el negocio y la familia, tuvieron nueve hijos, a los que les dieron los estudios que a ellos les faltaron.

Con la venta de enchiladas, taquitos, menudo, gorditas, les dio escuela y títulos a sus hijos, mismos que ahora ejercen en lo individual y en el negocio del mercado donde actualmente ayudan.

"Me acuerdo de que mi esposo iba a la casa a trabajar en cortes de zapatos, yo cuando salía de trabajar les ayudaba con tareas de corte, yo nadamas los contaba, los emparejaba y me iba a dormir; nos fuimos gustando y nos hicimos novios, yo pensaba que mis hijos iban a salir burros porque yo no acabé sexto de primaria, pensé ¿qué van a estudiar mis hijos?, pero ahora uno es maestro, otra licenciada en administración de empresas, les pude dar una muy buena escuela", comentó entusiasmada Angélica.

Lo único que lamenta y lo que manifestó de no gustarle de su vida, fue la pérdida tan repentina de su esposo, quien sufrió un paro cardiaco, cuando se dirigía a abrir el negocio familiar.

Ella recuerda que entre las dificultades que se encontró para poder sacar adelante a su familia fue el enfrentar envidias de otras comerciantes de comida, quienes al no querer una competencia directa, comenzaron a amedrentar a la familia, algo que terminó en buenos términos con el tiempo.

Hoy Angie es la "madrina" del mercado, debido a que todos los comerciantes así la llaman, personas que la orgullosa mamá recuerda que los vio crecer junto con sus hijos.

"Una vida en el mercado tiene de todo, te tienes que levantar temprano, bañarse, venir y abrir, sacar y acomodar las cosas, barrer y limpiar, también yo diario ya tenía todo cocido, todo lo que iba a ocupar ese día, es un trabajo de todo el tiempo, pero no te aburres, mientras tú tengas ganas o te guste nunca te aburres, yo todo el tiempo he trabajado, en cortes, vendía chocomil, churros, jugos, todo me ha gustado", mencionó.

Entre las cosas que menos le gustan a Angélica es justo la hora en que los vasos, platos, cucharas, cuchillos y demás artículos se comienzan a apilar, esperando ser lavados, ya que ella menciona que debido a que se encuentran calientes sus manos al estar manipulando la comida, el tocar el agua y sentir el cambio de temperatura, a la larga le generó molestias en las manos.

"El mejor regalo que he recibido en el día de las madres es estar todos juntos en familia, convivir, estar con los nietos y rezar el rosario. El peor regalo no existe, todos me han gustado", respondió Angie ante el cuestionamiento de su mejor y peor regalo.

"Estoy muy contenta de estar todos reunidos los miércoles, rezar un rosario y hasta los chiquitos piden por qué les vaya bien en la escuela, en el pasado rosario uno de ellos dijo: yo le pido a papá Diosito que tenga para el regalo de mi mamá para el día de las madres, me gusta mucho, que hayan querido seguir reuniéndose conmigo para rezar", añadió.