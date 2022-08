Confirma SEG 19 casos de abusos en escuelas del nivel básico

León, Gto.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) confirmó la investigación de al menos 19 casos de abusos contra menores en escuelas del nivel básico.

Aldelmo Reyes, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG, dijo que de primer instancia tenían el conocimiento de 17 casos, pero fue en los últimos días cuando el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández Meza, dio a conocer dos más y en total son 19.

“Entiendo que so 17 y dos casos más que anunciaba el secretario recientemente, fuera de eso yo no tengo más información, entiendo que así es 19, en el área de básica, yo no tengo esa información”, dijo.

El subsecretario sólo confirmó que los casos pertenecen al nivel básico, pero no dio más datos ya que argumentó que no es de su competencia, pues él es encargado del área de educación superior.

Aseguró que los casos ya los está llevando el área jurídica de la SEG y que por su parte reforzaron los protocolos para evitar más situaciones de esta índole.

“Ese es un tema que lo trae el área Jurídica, no depende de la subsecretaría a mi cargo, al menos ahorita nosotros en coordinación con las instituciones de Educación Superior hemos reforzado el uso de los protocolos”, agregó.

Tampoco dio a conocer sobre cuántos docentes o personal administrativo de las escuelas públicas fueron dados de baja imputados por el delito de abuso sexual, físico o psicológico contra los y las estudiantes.

Aseguró que desde el área de Educación Superior entienden que el contexto para los estudiantes es diferente porque se asumen que ya son mayores de edad, aunque las instituciones educativas ofrecen toda una red de apoyo para poder atender, erradicar y combatir la violencia.

De manera reciente se dieron a conocer de múltiples casos de presunto abuso en preescolares de Silao, donde personal docente fueron acusados de violentar a los estudiantes. El caso ya está en manos de la Fiscalía General de Guanajuato quien está llevando a cabo las investigaciones correspondientes.