Confirma Romero Pacheco asistencia a marcha a favor del INE

León, Gto.- El secretario para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, confirmó su asistencia a la marcha que se va a llevar a cabo el domingo de manera nacional a favor de la defensa del INE tras la propuesta del presidente de México para eliminar al organismo.

La polémica marcha es convocada por el partido de oposición y participarán actores políticos y del sector empresarial a los que el mandatario federal ha llamado clasistas. Sin embargo, Romero Pacheco aseguró que él va a participar como ciudadano.

“Yo como ciudadano voy a participar y esta es una marcha ciudadana, no tiene que ver si estoy yo militando en un partido o si estoy trabajando en gobierno, como ciudadano creo y voy a defender al INE, es más, hay un dato que poco se ha dado, antes que el IFE, el principal, el primer instituto electoral ciudadano fue el de Guanajuato que presidió Hugo Villalobos cuando vino la elección especial de Vicente Fox”, dijo.

El objetivo de la iniciativa es cambiar al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas con una reducción presupuestaria y menos consejeros electorales, aunque la oposición argumenta que este cambio favorece al partido en el poder para continuar los siguientes años a cargo del gobierno federal.

Romero Pacheco dijo que no está de acuerdo con las declaraciones del presidente de México y que la propuesta no es tan trasparente ni tan democrática como se hace ver a la ciudadanía.

“No estoy en absoluto de acuerdo con la declaraciones del presidente, me parece, no las admito porque no es mi caso y yo lo defenderé como un ciudadano porque es una institución que nos ha garantizado triunfos de todos los partidos incluyendo el de él. Esta propuesta, si yo propongo 20 ciudadanos no es tan abierta democráticamente que lo estén proponiendo y si el congreso propone 20 ciudadanos y los dos los controlo yo pues entonces no es tan transparente o tan democrática como lo estoy viendo”, agregó.

Comentó que esto no significa que esté en contra de disminuir gastos, sino que se va directo a los resultados que son evidentes y que no se pueden estar eliminando instituciones que costaron hasta vidas, por lo que dijo que son gente soberbia disfrazada de una falsa humildad que más peligrosa.