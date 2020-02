Confirma el gobernador que sí habrá recursos federales para el sector salud

León, Gto.- El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que confía en la palabra del presidente López Obrador, quien tras la reunión de este martes con los gobernadores de Acción Nacional, accedió a enviar recursos para el sector salud sin la necesidad de firmar el convenio de adhesión con el Insabi.

Aunque no se le precisaron cifras, el mandatario estatal aseguró que este acuerdo se refiere a los 8 mil millones de pesos que llegaban a través del Seguro Popular; además se recibirá una parte proporcional de los 40 mil millones de pesos del Fondo de Protección para Gastos Catastróficos.

RECHAZA AMLO DOCUMENTO PRIMARIO

Luego de que se presentara el documento primario redactado tras la realización de las mesas técnicas en conjunto con el bloque de gobernadores blanquiazules; Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud Federal, y Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del nuevo Instituto, el presidente aseguró que para él no habría un sistema intermedio, limitando las opciones a adherirse o no al Insabi.

Nosotros lo lamentamos porque se iba construyendo un acuerdo con sus secretarios, de hecho le solicitamos que revisara ese ‘convenio’, pero el presidente fue muy claro, dijo: ‘los que quieran bienvenidos, si no, no pasa nada, les vamos a entregar su recurso y ustedes administran su sistema’

En lo particular escuchó las situaciones de cada estado, en donde Diego Sinhue presentó el estado en el que se encuentra el sistema de salud estatal y las calificaciones recibidas por el Monitoreo de Sistemas Estatales de Salud, donde Guanajuato destaca con un balance sumamente positivo.

Tenemos muy buenas calificaciones en todos los sentidos en el sistema de salud, yo le decía que mi preocupación era que entregamos el sistema a algo que apenas se va construyendo apenas y que puede decaer; lo tomó muy bien el presidente, fue una reunión respetuosa, acordamos que ya cada estado defina si le entra o no le entra.

Evidentemente Guanajuato, ya lo he dicho, no va a entregar el sistema de salud, el presidente ya se comprometió a darnos los recursos que nos corresponden y seguiremos operando

ESPERAN 8 MMDP, IGUAL QUE EN 2019



Cada entidad, de conformidad con sus circunstancias locales, definirá su adhesión.



Aunque no se le confirmó una cantidad en la reunión de este martes, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que se entregará el mismo recurso recibido el año pasado, para poder concretar los 13 mil millones de pesos que cuesta el sistema de salud del estado de Guanajuato.

Él nos pidió que nos sentáramos con la Secretaría de Hacienda para revisar el tema eso de los recursos, pero él nos lo dijo bien sencillo: ‘se va a hacer como se viene dando’, nos garantizó que lo mismo que recibimos en el 2019 lo vamos a recibir este 2020, para nosotros eso significa 8 mil millones de pesos, que junto a los 5 mil que le ponemos completamos los 13 mil millones de pesos que se requieren

ACUERDO SOLO DE PALABRA

Sin documento que avale la resolución, únicamente un acuerdo de palabra con el presidente, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que, de confirmarse el envío de los recursos federales, el estado ya no requeriría de la redirección de recursos del Consainseg para el sector salud.

Si nos lo garantizan ya no serían necesarios, ya tenemos la palabra del presidente de que nos lo van a dar, ahora ya nada más voy con Hacienda a que nos mande el cheque; tenemos que confiar, no nos queda de otra, ellos son los tienen la chequera, tenemos que confiar y espero que nos lo manden, es un compromiso que hizo el presidente

NO DESCARTA ADHERIRSE EN UN FUTURO

El gobernador del estado también aseguró que no habrá repercusiones por no adherirse al Insabi en estos momentos, de haberlo hecho las consecuencias sí podrían ser difíciles para el sistema dado que no tiene el mismo nivel que las instancias federales.

Términos del acuerdo para la gratuidad progresiva: :



1) Mantener la propiedad y manejo de infraestructura estatal.



2) Posibilidad de comprar medicamentos con precios referenciados.



3) Acceso a todos los fondos federales.



4) Un modelo de salud nacional.



Sin embargo dejó en claro que esto no significa que no pueda firmar el convenio en un futuro siempre y cuando se garantice la calidad en la atención para los guanajuatenses.

En un futuro se podría entregar pero necesitamos a este nivel de satisfacción y de medicamentos, pero que es complicado que lo logren en el corto plazo porque van a agarrar un sistema nacional. Necesitamos que ellos eleven el nivel, no bajarlo nosotros

SIN PROBLEMAS CON LAS “COMPRAS CONSOLIDADAS”

Ante el punto en el que se precisa que aquellos estados no adheridos no podrán entrar al tema de las compras consolidadas, Rodríguez Vallejo aseguró que para Guanajuato esto no implica conflicto alguno puesto que la entidad no entra a este sistema.

El presidente dijo que los estados que no se adhieran no van a poder entrar al tema de las compras consolidadas, para nosotros no es ningún problema porque nosotros no entramos a las compras consolidadas, ya también hay precios ‘topados’, es decir, no hay gran ciencia: en lo que compra el estado es a lo que compran las compras consolidadas, ya hay un tope, ya nadie puede comprar más caro que eso.