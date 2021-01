Confirma Diego Sinhue abatimiento de El Diablo, líder criminal del CJNG

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció y confirmó que El Diablo, líder de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación y que operaba en Manuel Doblado y Silao, fue abatido por elementos de la Fiscalía General del Estado.

Durante su intervención en la entrega de equipamiento para elementos de seguridad de Pénjamo, Diego Sinhue a Rodríguez Vallejo señaló que en el estado no hay cabida para la delincuencia y tampoco se tolerarán agresiones contra los elementos de seguridad del estado y que el combate a los grupos delincuenciales va con todo y en serio.

"No vamos a permitir que ningún delincuente se meta con la autoridad, así lo demostramos en Manuel Doblado, con el afamado Diablo, donde fue abatido por las fuerzas de la Fiscalía General del Estado y no vamos a permitir que ningún delincuente se meta con nuestra autoridad, vamos a dar la pelea", dijo el mandatario estatal.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo exhortó a los policías de todo el estado a trabajar por regresar la paz al estado y dijo que en todo momento tendrán el respaldo de la autoridad estatal, siempre y cuando se conduzcan con honestidad.

"Siéntanse respaldadas las policías municipales por el Estado y la Federación, siempre y cuando no sean partícipes de la corrupción ni del crimen; si ustedes se mantienen firmes, por la derecha, de mano de la ciudadanía no duden en acudir a nosotros, les vamos a responder y no los vamos a dejar solos, pero también quienes estén por la izquierda, quienes piensen que por ganarse un peso más o por miedo claudiquen en esta lucha contra la delincuencia, también verán la dureza del estado".

El Diablo regalaba despensas

El delincuente conocido como El Diablo saltó a la fama, luego de que él y su célula del Cártel Jalisco Nueva Generación se videograbaran regalando despensas en Manuel Doblado, Romita y Silao, donde presumía el apoyo social en la región.

El Diablo, incluso, se dio el lujo de grabar torturas a rivales a quienes daba tablazos a manera de escarmiento por no brindarles apoyo.

El 27 de diciembre de 2017, El Diablo y una veintena de hombres fuertemente armados atacaron a elementos ministeriales que realizaban un operativo en Manuel Doblado. Ese día, un hombre que acompañaba a los ministeriales para hacer su servicio social resultó gravemente lesionado.

Además, en diciembre de 2020 El Diablo y sus hombres perpetraron otro ataque contra policías ministeriales, quienes fueron emboscados en Manuel Doblado, por lo cual se generó en un enfrentamiento, donde un elemento ministerial fue lesionado y El Diablo abatido.

La información sobre ese ataque había permanecido reservada, hasta que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo confirmó que El Diablo fue abatido por elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata.