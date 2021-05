Condena PRD el cobarde ataque a la candidata de MC en Moroleón

León, Gto. El dirigente del Partido Revolucionario Democrática (PRD), condenó enérgicamente el cobarde ataque en el que asesinaron a Alma Rosa Barragán Santiago, candidata a la alcaldía del municipio de Moroleón por el partido Movimiento Ciudadano.

A través de una entrevista telefónica, David Cano Hernández, señaló que desgraciadamente en Moroleón, hay intereses oscuros por parte de grupos de la delincuencia organizada que tienen intereses totalmente ya marcados en la elección.

“Nosotros vemos eso con mucha preocupación, ya lo veníamos denunciando en distintos municipios y en lo particular en Moroleón, desde el atentado que sufrió también nuestro candidato Juan Guzmán y que gracias a Dios salió ileso del incidente que tuvo”, comentó el presidente del PRD en Guanajuato.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Asigna FGE célula especial para investigar asesinato de candidata de MC

La candidata del Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán Santiago, fue asesinada cuando se encontraban en la calle Circuito Moroleón durante un acto proselitista y el candidato del PRD, agredido en el mismo municipio el lunes 17 de mayo, cuando iba a bordo de su camioneta por la avenida Ponciano Vega.

David Cristobal Cano Hernández, mencionó sentirse totalmente concertado al ser un tema que da mucho coraje ‘porque los candidatos lo único que están ejerciendo es su derecho a ser votados’.

El dirigente estatal del PRD, aseguró que en Moroleón, en esta jornada electoral no se han registrado confrontaciones entre candidatos, aunque el roce con la violencia, considera vino a ensuciar la elección.

“Pedirle al Gobierno del Estado, al Gobernador, a la Fiscalía del Estado, que no se espere más y que tome cartas sobre el asunto, se tiene que esclarecer este terrible asesinato y nuevamente llamar a la población a la decisión de darle su voto a un partido o candidato es de ellos y que no nos dejemos como sociedad amedrentar por este tipo de personas e intereses oscuros”, dijo el dirigente del PRD en Guanajuato.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Asesinan a candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón

David Cristobal, considera que ir a una elección no es fácil y mucho menos para una madre de familia, mujer el salir y dar la cara ante la sociedad y el de su partido.

De igual manera, repudió el hecho al señalar que el homicidio de Alma Rosa, fue la gota que derramó el vaso y que no se pueden quedar omisos sino tomar cartas en el asunto con el tema de la seguridad para todos los candidatos.

Por último señaló que en el atentado que sufrió el candidato del PRD, Juan Guzmán, hasta el momento la Fiscalía General del Estado, no les ha brindado alguna novedad o relevancia, por lo que lo único que saben es que los agresores siguen libres y el caso en la impunidad.

“Nosotros cumplimos con poner nuestra denuncia y sí se vive un ambiente de miedo, yo creo que este asesinato lo confirma, no solamente es la sensación sino que de verdad hay situaciones de grupos de intereses muy oscuros que no podemos saber con exactitud de dónde vienen pero que es un hecho que marca terrible una elección donde no solamente es con el dinero o los recursos del estado o los municipios, sino que ya también es un tema de la vida de las personas”, finalizó.