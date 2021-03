Condena Juan Pablo Delgado declaraciones transfóbicas de Sheffield

El candidato del partido Movimiento Ciudadano por la alcaldía de León Juan Pablo Delgado condenó las declaraciones que consideró transfóbicas de parte de Ricardo Sheffield, uno de sus contendientes en las elecciones del 6 de junio.

Lo anterior luego de que Sheffield Padilla se refiriera al cambio de género en la candidatura de Morena para el municipio de Guanajuato, donde inicialmente se planteó que fuera para un hombre y finalmente se designó a una mujer -Carmen Cano Canchola-. Quien quedó fuera de la posibilidad fue Roberto Loya Hernández, de quien trascendió, abandonaría las filas de Morena.

Al respecto, Ricardo Sheffield señaló entre risas: “En el cambio de género, yo no creo que haya querido hacérselo Loya… ¿Qué haces cuando hay un cambio de género? El que es hombre no es mujer, en cuestión de género”.

Esto ocasionó que el representante de Movimiento Ciudadano le respondiera en su cuenta personal de Twitter: “@SheffieldGto te invito a que reflexiones la forma en la que haces referencia a las personas de la diversidad sexual y de género. Las transiciones de género no pueden ser motivo de chiste ni de burla”.

Delgado Miranda, quien se presenta como abiertamente gay, durante el registro de su candidatura a la alcaldía expresó que "la opción de Morena es fundamentalista y conservadora. Sheffield hizo una declaración transfóbica en el momento de registrarse como candidato".

Juan Pablo Delgado agregó, sin embargo que en León “sí estamos preparadas; tenemos una falsa percepción de que es una ciudad conservadora y fundamentalista, pero es el poder político el que es fundamentalista y conservador. El resto de la ciudad no lo es; yo no he recibido un solo comentario homofóbico por parte de nadie, ni de discriminación, ni de violencia”.

Agregó que “eso quiere decir que la identidad de León ya cambió y vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a ir construyendo, poco a poco una identidad nueva. Nos vamos a dar cuenta que no somos esa ciudad conservadora que pinta el resto del país y nos vamos a dar cuenta con esta candidatura, a través de otras personas, a través de la diversidad sexual y de género”.

“Que el poder político se vaya y no regrese y que las opciones progresistas, de avanzada y de transformación, seamos las que gobiernen la ciudad a partir de este año”.

El aspirante de Movimiento Ciudadano destacó que su candidatura ha llamado la atención a nivel nacional e internacional. “No es noticia menor que la tercera ciudad más poblada de México tenga una candidatura abiertamente gay y que además tiene la posibilidad de ganar”, finalizó.

Agradeció el apoyo que ha recibido de organizaciones locales, nacionales e internacionales, así como el interés de la prensa, “porque consideran que es muy importante darle visibilidad a esta candidatura; pero yo no me quedo con la visibilidad; hay que dar paso a la representación política y por eso estamos aquí”, finalizó.