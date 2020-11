Concilia Profeco tres quejas a favor de pasajeros de Interjet

León, Gto.- La Procuraduría Federal del Consumidor en Guanajuato ha conciliado a favor de tres de los 11 consumidores que presentaron quejas por afectaciones en contra de la aerolínea Interjet, anunció el director de la Oficina de Defensa al Consumidor, Armando Guzmán García. A partir del 30 de noviembre inicia operativos contra productos lácteos que no acaten NOM.

En torno al tema de la aerolínea el funcionario federal detalló que de acuerdo a las inconformidades de los consumidores el monto de las afectaciones se estima el monto reclamado en 109 mil pesos, de las que confirmó tres ya fueron resueltas a favor del contratante, en donde se reprogramo fecha de viaje.

Del resto de las 11 quejas, estas continúan su proceso administrativo por lo que se espera la programación de audiencias por parte de representantes de la empresa.

De acuerdo a la alerta emitida a nivel nacional sobre la empresa Interjet, cabe hacer mención que no es que no es recomendable contratar servicios con la aerolínea, “esperamos que los consumidores atiendan las recomendaciones, pues de lo contrario les puede crear un riesgo económico, Profeco no puede garantizar el servicio, lo que hacemos a favor de los afectados es conciliar a su favor”.

Las agencias ya están trabajando en esta línea al saber que pueden quedar mal con sus clientes”, indicó.





VERIFICACIÓN DE QUESOS Y LÁCTEOS EN TIENDAS Y AUTOSERVICIOS





Armando Guzmán informó que a partir del día 30 de noviembre, el personal en campo de Profeco en este estado arranca con la verificación en tiendas y autoservicios que empresas que incumplen con la información de productos lácteos, en caso de detectar en campo este tipo de situación el producto será inmovilizado.

Finalmente dijo que al momento no se tiene una sola queja al respecto, el llamado fue a consumidores “a presentar su denuncia en caso no detectar los productos inmovilizados que no hayan cumplido con las modificaciones en acatamiento al NOM”.