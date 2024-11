Sam Smith en la Feria de León 2025: fecha y recomendaciones para disfrutar del concierto

León, Gto.- Por segundo año consecutivo la Feria Estatal de León genera gran expectativa al anunciar el cartel oficial para su edición 2025 y es que entre los artistas de talla internacional que se presentarán en el Foro Mazda está confirmado el talentoso cantautor británico Sam Smith el 25 de enero del 2025.

¿Quién es Sam Smith?

Samuel Frederick Smith, mejor conocido como Sam Smith es un cantante y compositor de una mezcla de música pop, dance y electrónica, originario de Londres, Reino Unido.

Sam Smith durante una de sus presentaciones recientes / Cortesía / Facebook / Sam Smith

Este talentoso joven mostró su interés por la música desde temprana edad lo que lo llevó a tomar clases de canto y participar en obras musicales en su localidad.

Para 2008 logró ser telonero de Adele y a sus 22 años ya había colaborado con artistas como Disclosure o Naughty Boy, pero fue hasta el año 2014 que logró despuntar su carrera con el hit global “Stay with me”, icónico tema que cambió inesperadamente el rumbo de su carrera y su vida para siempre.

Cortesía / Youtube / Sam Smith

Lanzamientos icónicos

Su primer EP titulado Nirvana, conformado por cuatro canciones, marcó el inicio de su carrera, pero fue con “In the Lonely Hour”, del cual celebra 10 años de lanzamiento, su primer álbum de estudio bajo la firma de Capitol Records, que despuntó para marcar un éxito tras otro. De este álbum sobresalen “Stay with me”, “I’m not the only one” y “Like I can”.

“The thrill of it all”, su segundo álbum de estudio llegó con “Too good at Goodbyes”, “One last song” y "Baby, you make me crazy”, para reafirmar su talento y capacidad de crear temas icónicos mezclando diferentes elementos y ritmos musicales.

Local Hits Sam Smit - 25 de enero en la Feria de León 2025

En 2020 volvió a romper estigmas y superar expectativas con “Dancing with a stranger”, "How Do You Sleep" y "Promises", sencillos de “Love Goes”, su tercer álbum de estudio, los cuales se convirtieron en grandes hits.

Como si fuera poco, en 2023 lo hizo de nuevo con el álbum “Gloria” y su canción “Unholy” en colaboración con Kim Petras.

Si vienes de otra ciudad y estás pensando en venir a la capital cuerera para disfrutar de este prometedor concierto el próximo 25 de enero del 2025, así como de la gastronomía, shows y otras actividades gratuitas que la Feria tiene este año, aquí te dejamos todos los detalles sobre cómo llegar, los medios de transporte que puedes tomar, costos y todo sobre este gran evento en la ciudad.

Cortesía / Facebook / Feria Estatal de León

¿Qué esperar de la Feria de León?

La Feria Estatal de León se realizará del 10 de enero al 5 de febrero y se ha convertido en un atractivo no solo para los locales sino, para turistas nacionales y extranjeros ya que recibe a más de 6 millones de personas.

En este evento podrás encontrar exposiciones artesanales, comerciales y ganaderas, presentaciones de artistas internacionales, festivales taurinos, juegos mecánicos, shows de hielo, son algunos de los atractivos que durante 27 días abren sus puertas al público.

¿Qué es el Foro Mazda y cómo conseguir entrada GRATIS al concierto?

El Foro Mazda es el escenario donde artistas nacionales e internacionales se presentan con conciertos espectaculares dentro de las instalaciones de la Feria de León. Es un recinto amplio y tiene la sección de Línea Cero, la cual se encuentra más cerca del escenario y los costos de esta sección varían dependiendo el artista.

En cuanto a la sección gratuita, este año la dinámica para conseguir boleto cambia y fue mejorada a diferencia de años anteriores, donde las personas tenían que hacer largas filas durante horas bajo el sol e incluso algunos llegaban a acampar en la calle para poder ser los primeros en obtener su pase.

Partiendo de esta situación fue que el Patronato de la Feria anunció que para esta edición, la fila será virtual a través de mecanismos oficiales para que no haya fraudes y se tramitará un código QR para el acceso que podrá realizarse desde el celular.

Se implementará tecnología de una empresa de Austria que tiene toda la infraestructura en estadios NFL y estadios en Europa y, para que no se caiga el sistema, tendrán el respaldo de internet para aminorar el riesgo de que se caiga el sitio.





Cortesía / Facebook / Feria Estatal de León



¿Dónde está ubicada la Feria de León?

La Feria de León se encuentra justo en el centro de la Zona Hotelera de León y también se ubica a solo tres kilómetros del Centro Histórico de León, lo que la hace un lugar céntrico, perfecto para que las familias tengan la facilidad de asistir.

A los alrededores se encuentra una amplia variedad de hoteles de toda clase y número de estrellas, por lo que si piensas hospedarte, no tendrás problema en encontrar un buen lugar para pasar la noche. Entre algunos de los más cercanos están:





Courtyard by Marriott



City Express Junior



City Express Plus



Metria Hotel León



Holiday Inn



Hotel San Francisco



Real de Minas



Radisson



Hotel Enterprise Inn Poliforum



José Luis Moreno / El Sol de León

¿Cómo llegar desde la central de autobuses a la Feria?

Viajar en autobús es una buena opción en caso de no contar con auto propio, por fortuna, la central de autobuses está a pocos kilómetros de distancia de la Feria, por lo que si llegas desde este medio te será muy fácil ubicarte e incluso se recomienda hacerlo caminando.

Su ubicación es en el bulevar Hilario Medina, Españita, 37266 y una vez saliendo de ahí te encontrarás en Zona Piel, un espacio donde podrás encontrar más de 5,000 comercios que ofrecen artículos de piel como carteras, zapatos, bolsas, cinturones y mucho más con una calidad excelente y buenos precios.

Para llegar a la feria solo tendrás que caminar rumbo al bulevar López Mateos que se encuentra a la izquierda de la central y de ahí caminar solo unas calles donde en seguida podrás ubicar la feria.

Opciones de transporte

Otra alternativa que podrías considerar es viajar por medio de Roll & Bits, un servicio de transporte mucho más económico y con tiempo de traslado más corto a comparación de un autobús. Este únicamente es para las ciudades de Guadalajara, León, Querétaro y Ciudad de México.

Por otro lado, muchos usuarios también optan por viajar por medio de Bla Blar Car, la cual es una opción de un coche compartido con otros usuarios, aquí el chofer del automóvil es quien pone la tarifa dependiendo de la hora y lugar. Sin embargo, también resulta una opción más económica que viajar en autobús tradicional.

Si tu opción es viajar en un tiempo más corto y está dentro de tu presupuesto, el Aeropuerto Internacional de Bajío es otra opción. Aquí el precio dependerá de la línea que desees tomar y desde el lugar del que viajas.

Rutas de transporte público para llegar a la Feria de León

En la ciudad se encuentra el sistema de transporte popularmente conocido como “Oruga” y este cuenta con una estación la cuál te deja directamente frente a la Feria.

Desde cualquier estación donde tomes este transporte, la Línea 1 y 4 te llevarán a la Estación Poliforum que es donde deberás bajar.

Cartelera oficial para artistas GRATIS en Foro Mazda: