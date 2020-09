Con un vacío legal, educar en casa, no cierra las puertas para continuar en nivel superior

León, Gto.- Estudiar en casa hoy es una normalidad, pero hacerlo sin estar inscrito en alguna institución es un sistema que hasta antes de la pandemia por Covid-19 algunas familias han llevado a cabo durante años.

Laura Medrano, madre de familia y promotora del llamado homeschooling en León, afirma que hay un vacío legal respecto al método de aprendizaje, pero destaca que en México y en el estado de Guanajuato hay herramientas que permiten certificar los conocimientos, lo que abre a los jóvenes la oportunidad de continuar con estudios superiores, ya escolarizados.

La única condición es la edad en que lo hagan: antes de cumplir 14 años ante el INEA o hasta los 15, en el Inaeba. Se puede hacer también cada año o por bloques, pero en el extranjero, lo que representa un costo.

Laura Medrano manifiesta que el homeschooling “es una manera de retomar las riendas de la educación. Es algo que siempre siempre ha existido en la historia de la humanidad. La escuela es una institución más reciente. Muchos papás lo están haciendo a partir de la pandemia, pero muchos ya lo habían hecho”.

PADRES DE FAMILIA, EL APOYO

Para nadie es un secreto que la educación en la nueva normalidad ha causado estragos económicos, de socialización y familiares; hay quienes han decidido que sus hijos no cursen este ciclo y otros que se han inclinado por el homeschooling, que no es otra cosa que tomar clases en casa, bajo guías o currículums, que se compran y que están basados en los programas de la Secretaría de Educación. La diferencia es que el alumno es autodidacta y los padres de familia son su apoyo.

"Nosotros estamos todo el tiempo conociendo qué aprendizajes les cuestan más trabajo, cuáles menos y creamos herramientas que nos puedan ayudar para que nuestro hijo saque todo su potencial y ayudarlos a desarrollar sus fortalezas".

Pero los papás no lo saben todo ¿Cómo auxilian a los niños en la enseñanza?

"Hay varias maneras de trabajo. Hay personas que sin haber ido a la escuela acompañan al niño pues él nos va llevando hacia dónde quiere ir aprendiendo. Efectivamente no sabemos todo, en nuestro caso tenemos una carrera enfocada a esto de la educación pero no es una seguridad".

"Hemos conocido gente que no tiene una carrera universitaria y aún así atiende a sus hijos".

Explica que hay personas, que formaron parte del magisterio que se dedica a elaborar programas, cuyos contenidos abarcan toda la primaria.

Esos programas o guías se pueden adquirir en papelerías, librerías o a través de internet. Quienes los venden ofrecen asesorías.

"Compramos esos programas que se llaman currículum y lo aplicamos con nuestros hijos. Lo adaptamos a las necesidades del niño y a la dinámica social. Porque aunque haya varios niños con el mismo programa no lo llevan a cabo de la misma manera, el curso es como cada familia decida; cada familia es un universo".

¿El homeschooling está dirigido por las Iglesias?

"Hay diferentes modalidades. Hay programas cristianos, hay católicos y también hay programas laicos".

"Las personas que se dedican a esto de la educación en casa vieron esta necesidad de darles una mejor calidad de educación a los niños y ellos empezaron a crear los currículums. Incluso hay algunos que son gratuitos en internet".

Uno de los temas que más inquieta a quienes no conocen este método autodidacta, dice Laura Medrano, es el de la socialización, cuando el niño no ha acudido a una escuela.

"Es bien importante porque todos los papás nos preguntan siempre esto. La verdad es que la socialización comienza en la familia cuando estamos con nuestros papás, con nuestros abuelos y es en la escuela donde realmente ponemos en práctica la socialización".

"Lo que nosotros vemos son niños inmaduros emocionalmente de tres o cinco años que van a un preescolar y que regresan a casa mordidos o jaloneados porque son inmaduros… en la escuela segregan a los niños por edad".

Agrega que "los niños deben convivir con niños más grandes y con adultos para obtener experiencia y no solo con los de su misma edad. El mundo es más extenso. Nosotros tenemos grupos en donde juntamos a todos los niños, de todas la edades".

CRECE INTERÉS EN LEÓN

Las clases en línea o por televisión en la nueva normalidad ha generado el interés de algunos padres de familia por buscar alternativas en medio de la pandemia. Sin tener cifras exactas, los mensajes que todos los días recibe Laura en la página de Facebook Homeschooling en León, han aumentado.

"Me preguntan qué estoy haciendo, cómo lo hago, dónde comprar los currículums y eso es porque no están interesados en mandar a la escuela a sus hijos. Conozco familias que incluso pagaron colegiaturas y que ahora toman las riendas de la educación en casa".

LAGUNA LEGAL Y NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO OFICIAL

El niño puede no asistir a preescolar, primaria o secundaria pero sí necesita de un documento para acceder a la educación media superior o superior. El proceso es simple y gratuito o caro, según lo decidan los padres de familia.

"Hay varias maneras. Hay programas que certifican ellos mismos; te piden evidencias, con fechas de inicio y de cierre y en ese lapso tienes que entregar evidencias. Ellos acreditan por año o por bloque", comenta Laura.

Estas certificaciones tienen precio. Si el programa que se adquiere es del extranjero, se certifica en el país de origen, lo cual conlleva un costo.

Pero en México y en el estado de Guanajuato se puede hacer de manera gratuita a través del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) o del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos de Guanajuato (Inaeba).

"Muchos papás que no compran como tal un currículum o compran currículum pero no certifican van al INEA y aplican en el programa 10-14. La realidad es que en México hay una laguna porque no es legal educar en casa pero tampoco es ilegal. Estamos en ese vacío y lo que nosotros hacemos es no abusar de las herramientas. No voy a ir a certificar cada año a Houston. Los papás son muy inteligentes y piensan en nuestra comunidad; eso nos ha ayudado a muchas personas a certificar", dice Laura.

"Las herramientas que tenemos son varias en México y gracias a Dios tenemos todas estas certificaciones porque en muchos países sí es ilegal".

EN GUANAJUATO

En el estado, el Instituto de Alfabetización y Educación para Adulto (Inaeba) cuenta con un programa que acredita a las personas menores de 15 años que "por diferentes circunstancias no concluyeron su educación básica" en primaria o secundaria.

La directora del Inaeba, Esther Angélica Medina dijo no ser partidaria del Homeschooling y recomienda a los papás "hacer un esfuerzo por mantener a sus hijos inscritos en el sistema escolarizado", pero no proporcionó datos sobre cuántos de los certificados que entrega corresponden a personas de estudio en casa.

Lo que es un hecho es que sí hay guanajuatenses que después de no ser escolarizados obtienen su certificado en el Inaeba.

"En Inaeba se hace un examen global que tiene que ser antes de los 15 años de edad para que el certificado sirva para entrar a una preparatoria", afirma Laura Medrano.

Y menciona como ejemplo de éxito de este sistema "el caso de un compañero cristiano, hijo de un pastor que nunca estuvo escolarizado y entró a la Universidad de Guanajuato, en su primer examen, después de haber sido educado hasta la preparatoria en casa".

Laura Medrano finaliza con la reflexión de que "la ventaja de ser autodidacta es que no necesitas estar atrás del hijo. Él ya sabe qué tiene que hacer y es consciente de que quiere aprender y lo hace por su cuenta. Cuando ya eres grande, sabes que tú solo logras tus metas".