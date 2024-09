Con todo y lluvias, presas de León no se llenaron

León, Gto.- A pesar de que ha sido un año con lluvias, algunas de ellas con cantidades históricas, no ha sido suficiente para la recuperación de los cuerpos de agua que hay en León, ya sea porque hay personas que construyeron borderías clandestinas, pero también porque la sequía que azotó al municipio fue severa y aún no hay capacidad de recuperación.

Local ¿Quieres embellecer a tu colonia con árboles grandes y bonitos? Llama a Línea Verde

Así lo manifestó Francisco de Jesús García León, director de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, quien dijo que han realizado sobrevuelos con drones para detectar los niveles de agua y fue como detectaron que hay borderías clandestinas que impiden que el agua de las zonas serranas lleguen a presas como la de El Palote, por ejemplo.

“Hicimos algunos vuelos donde los drones nos ubicaran una serie de aprovechamientos, en particular mucha bordería, nosotros en lo personal y en lo particular como la institución, no son nuestra atribuciones la verificación, inspección, vigilancia y control de las aguas, en este caso superficiales, es una atribución de la Conagua, sólo tomamos imagen de lo que está aconteciendo, pero lo que sí podemos ver es que sí hay mucha bordería, pero aún así el principal problema es que no ha llovido lo suficiente”, dijo.

El funcionario estatal comentó que otras de las presas que cuentan con poca agua son la de San José del Barrial, en Purísima del Rincón, y la de Peñuelitas, en Dolores Hidalgo.

“Todavía traemos algunas otras presas que están pendientes que tengamos un buen almacenamiento, porque están en una zona donde no hemos tenido precipitación suficiente; de hecho, una parte del estado aún se encuentra en sequía extrema y es una franja que corre desde la zona norte del municipio de León hacía la zona sur del municipio de San Felipe y San Diego de la Unión; inclusive, involucra una parte de Guanajuato así como Dolores y San Miguel de Allende”, agregó.

Sin embargo, explicó que para conocer de manera detallada la situación que está pasando en esos puntos se necesita realizar un mapa de lluvia acumulada.

“Necesitamos generar un mapa de lluvia acumulada, pero por lo que yo veo ahí andamos alrededor de los 300 a 400 milímetros, eso significa que todavía tenemos volumen de alrededor de los 200 mm que nos pudieran generar los escurrimientos suficientes para llegar a los almacenamientos".

“Tenemos una zona que no ha habido la precipitación suficiente y en esa zona está enclavada la presa de El Palote, así como algunas otras presas, como el caso de la de Peñuelitas, que también representa un almacenamiento de apenas el 10 por ciento”, agregó.

Esperan cerrar un buen temporal

Debido a que todavía se esperan lluvias en Guanajuato las primeras semanas de octubre, Francisco García dijo que se esperan cerrar un buen temporal de lluvias en el estado llegando al promedio anual de precipitaciones que es de 627 milímetros.

“El almacenamiento va bastante bien, tenemos ya un 83.6 por ciento de almacenamiento con algunas presas, por ejemplo la más importante que es la Solís ya está al 95 por ciento, traemos un almacenamiento de 764 millones de metros cúbicos".

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Local Tras lluvias, reviven presas de León, pero aún les falta agua

“A su vez Solís tiene ya una salida de 50 metros cúbicos por segundo que alimentará de manera importante a Yuriria, esto nos augura que tengamos un buen almacenamiento que pudiera llegar arriba del 60 por ciento en Yuriria, entonces en temas de precipitación vamos bien, tenemos ya una lluvia acumulado de los 543 milímetros”, detalló.