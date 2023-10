Con ritmo de Jazz, cierra edición 51 de Cervantino

GUANAJUATO, Gto. Arturo O´Farrill y la Afro Latin Jazz Orchestra junto con el Colectivo Conga Patria Son Jarocho, fueron los encargados de clausurar la edición 51 del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Estados Unidos, país invitado de honor, fue el encargado en cerrar la fiesta del espíritu

Desde temprano los capitalinos y visitantes se dieron cita para entrar a la explanada de la Alhóndiga de Granaditas y tener el mejor lugar para disfrutar del espectáculo musical.

En punto de las ocho de la noche el grupo musical de Estados Unidos, país invitado de honor, hizo resonar la Alhóndiga de Granaditas con una combinación de sonidos latinos.

Hizo resonar la Alhóndiga de Granaditas con una combinación de sonidos latinos.

Acompañados del Colectivo Conga Patria Son Jarocho, el escenario del FIC se llenó de alegría, color y baile.

Arturo O´Farrill agradeció la oportunidad de visitar México y estar en Guanajuato, en el FIC. “No tengo palabras para agradecer esta oportunidad de estar con ustedes, estoy emocionado, ¡que viva México!”, dijo mientras la ovación de los asistentes le siguió.

Entre el repertorio que tocaron, destacó el álbum Fandango at the Wall in New York, el cual les hizo ganar el premio Grammy 2023 al mejor álbum de Jazz Latino.

El heredero del músico cubano Chico O’Farril deleitaron a los presentes con el son jarocho amplificado con la Big Band, una mezcla increíble de la música de jazz de Nueva York y de sones de Veracruz.

El cielo se iluminó con los fuegos artificiales que oficializaron el fin de la también llamada Fiesta del espíritu, esperando el anuncio para lo que será la edición 52, en 2024.

Reportan saldo blanco

Las autoridades capitalinas informaron que no hubo incidencias en el último fin de semana del Cervantino, además de que se activó el operativo ‘Descuelgue’, recorriendo todo el municipio y sus callejones.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El presidente capitalino, Alejandro Navarro Saldaña, participó en el operativo e informó que tuvo el objetivo de reforzar las labores de prevención y seguridad en la ciudad, teniendo saldo blanco.