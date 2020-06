Con miedo de contraer coronavirus, pero hay que trabajar

Es temprano por la mañana y el tianguis de la calle Tunas entre la colonia Las Huertas y La Piscina se comienza armar para dar paso al ajetreo de las ventas, tan golpeadas en los comercios informales durante esta pandemia.

El pasillo central es amplio entre las dos líneas paralelas de puestos, que las disposiciones oficiales han dejado para que los comerciantes puedan seguir operando en las plazas de la ciudad y conservar la sana distancia y evitar aglomeraciones.

Casi al final de la “placita de los jueves”, como es conocida por los visitantes y vecindario, hoy muy pocos a comparación de sus mejores días, está acomodando su puesto de ropa de segunda mano Bertha Santos, comerciante desde hace 20 años.

Con el miedo de contraer la enfermedad en esta nueva normalidad, Bertha tuvo que desde hace un mes regresar a las actividades en los tianguis de la ciudad, durante marzo y abril, dejó de ofrecer sus productos para ir al confinamiento en casa.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Mulza Outlet del Calzado el hogar del zapato y tenis nacional e internacional en México

No espera la nueva normalidad

“Muy difícil ha sido esta situación porque las ventas ya no son las mismas, tengo apenas cuatro semanas que regrese a trabajar; me fui a resguardar a casa, ya no pudimos aguantar más, ya no había dinero”, platicó Bertha.

Toda su familia, esposo e hijos dependen de este puesto itinerante, que ha estas fechas ha perdió el 50% de sus ventas que tenían a la semana, esperando sea pronta la recuperación.

“Es de aquí de dónde nos mantenemos, pero fíjese ahorita hay muy poca gente en la placita; hay otras donde se mueve más la gente porque son más grandes, pero así cómo está está están todas por todos lados; es lo que quisiéramos saber todos, cuando se va a componer”, señaló Bertha.