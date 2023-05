Con más de mil millones de pesos, IMSS Guanajuato iniciará licitación para refrendo de 20 guarderías

León, Gto.- El delegado del IMSS en Guanajuato, Marco Antonio Hernández, dijo que están por arrancar la licitación para la renovación del contrato de 20 guarderías con un recurso de más de mil millones de pesos.

Comentó que estos trabajos los han venido haciendo cada año, pues en el 2021 se renovó el contrato de 25 unidades; en el 2022, de 21; y en este año serán 20, pues no se requiere de la construcción de más espacios de estos, ya que cuentan con una capacidad instalada para 14 mil menores y sólo hay registro de 11 mil.

“Vamos a empezar una licitación de guarderías, alrededor de 20. Va a ser un monto considerable, yo creo que más de mil millones para una licitación plurianual, cinco años, pero el número de guarderías es de 72 ubicadas estratégicamente en los diferentes municipios. Tenemos una capacidad instalada de 14 mil niños y nuestro registro es de 11 mil, o sea que tenemos espacio, no sería muy lógico abrir más porque los empresarios van a decir que no están llenas las guarderías y tampoco no me conviene”, dijo.

El delegado explicó que es un proceso donde las empresas que ya están consolidadas deben de entrar nuevamente en licitación con todo el proceso de rigor para asegurar que están cubriendo con todos los requisitos.

“Son guarderías que ya están en operación actualmente, nada más se refrenda, pero se tiene que hacer una licitación, tienen que cubrir todos los requisitos de ley, tienen que entrar al portal de compranet y entrar a la licitación, son empresarios que ya están consolidados, conocen el modelo y ellos se inscriben y si cumplen con toda la normatividad del Seguro Social se vuelve a firmar el contrato con ellos”, agregó.

GUARDERÍA NOCTURNA

En cuanto a la iniciativa de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, de crear la primera guardería nocturna, Marco Antonio Hernández dijo que el modelo del Seguro Social no cubre guarderías con esta modalidad.

Dijo que pensando que esto pudiera suceder, debería ser una guardería empresarial ubicada en un parque industrial sólo para los hijos de las y los trabajadores; y si el sector empresarial decide ampliar los horarios de la guardería nocturna ya sería una decisión de ellos, se cubre totalmente como una prestación de la empresa y no del Seguro Social.