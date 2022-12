Con marcha, animalistas exigen justicia para gatito Becker [Video-Fotos]

León, Gto.- “Ahora, ahora se hace indispensable, justicia para Becker y castigo a los culpables”, fue uno de los cantos que un grupo de animalistas gritaron la mañana de este domingo en una manifestación que realizaron para exigir justicia para Becker.

Becker, era un gato negro, de 9 años de edad, amoroso y querido por sus vecinos, que fue asesinado, aparentemente de manera intencional, por el conductor de auto que según señalan tiene antecedentes de ser violencia y de matar a animales.

Lourdes Paredes, dueña de Becker, recordó que fue el pasado 28 de julio cuando su gatito estaba afuera de su casa; en ese momento vio cómo un hombre identificado como Miguel N. lo atropelló. La imagen quedó guardada en las cámaras de videovigilancia y esto está ayudando como pruebas ante la demanda interpuesta en la Fiscalía de Guanajuato.

Fotos: Francisco Carmona | El Sol de León

“Esta manifestación la hacemos para que la muerte de Becker no quede impune y que su voz sirva para salvar a todos los gatitos, a todos los animalitos. Becker, aunque no tenga voz nos tiene a nosotros y queremos que siga más adelante como precedente para que la gente maltrata a los animales ya lo piense y a la que le da temor denunciar también no permita que maltraten a ningún animal”, dijo.

“Animal, aguanta, el pueblo se levanta, animal escucha el pueblo está en tu lucha” y “Mientras sigan maltratando seguiremos protestando”, fueron parte de las frases que gritaron por la calle Madero hasta llegar a la presidencia municipal.

BUSCAN PRISIÓN PARA AGRESOR

El abogado del caso, Alfredo Sánchez, dijo que la persona ya está judicializada y será el cinco de enero cuando se espera que lo vinculan a proceso. Ese día, la Unión de Rescatistas Independientes (URI) hará un plantón afuera de la sala donde se llevará a cabo el proceso para exigir justicia.

“Lo acaban de judicializar y se va a hacer la audiencia de vinculación a proceso. De que va a proceder va a proceder, aquí el tema es que la reparación del daño, en qué término se va a dar, eso es lo que vamos a ver, yo tengo mucha fe en que este proceso va a proceder”, comentó.

El abogado explicó que la defensa presentó un avalúo por 200 pesos que supuestamente es el valor del gato en el mercado, pero dijo que lo que se busca es la reparación del daño de manera integral ya que generó un daño a la familia y a la sociedad y hoy se puede castigar hasta con 12 años de prisión.