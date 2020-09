Con FIG virtual perderán hoteleros

León, Guanajuato.- Como una medida responsable, definió Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, la modalidad virtual del FIG 2020.

Este lunes por la tarde se hizo oficial la forma a desarrollarse del Festival Internacional del Globo (FIG) en un formato ayudado por las tecnologías digitales, algo que no suma nada alentador para el ramo hotelero y de servicios.

Ya que en el reporte de la edición del FIG 2019, más de 500 mil personas visitaron la ciudad de León y beneficiando también a las circunvecinas como San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Lagos de Moreno, Silao y Guanajuato capital.

“Yo lo veo como una medida responsable; entendemos que para nosotros los prestadores de servicios el medio virtual no nos es de gran ayuda, nosotros vivimos de las situaciones presenciales; vendémoos servicios, experiencias; no te puedo vender un servicio de hospedaje si no vas y acudes y vives la experiencia”, expresó en entrevista para El Sol de León, Juan Pablo Rocha Moreno.

Esta es una situación que lamentan, pero comprenden cómo gremio el sentido de responsabilidad del comité organizador en conjunto con las autoridades, aunque estas decisiones no favorezcan a los prestadores de servicios.

Números del FIG 2019

Para él escenario del año 2019, Juan Pablo Rocha Moreno informó, en la ciudad de León existían 9 mil 317 habitaciones y la ocupación como ellos miden resultados anuales, para ese FIG era del 96 puntos porcentuales.

Actualmente la ocupación de cuartos no excede el doce por ciento en la ciudad y la recuperación estaba fijada para el líder hotelero, en este estratégico fin de semana de evento internacional y el buen fin.

“Es un golpe muy sensible; estaban fijadas las expectativas para tener una recuperación en este tipo de eventos, Motofiesta ya anunció también; la semana pasada hubiera sido el desarrollado del Congreso de Veterinarios de León; todos estos eventos los lamentamos mucho porque son los que nos hubieran dado una inyección financiera; una reactivación a la mano de obra que también de manera eventual ocupamos”, indicó Juan Pablo Rocha Moreno.





Panorama

“Buscando ser optimistas en que la medida de lo posible de ir generando eventos de los que se desarrollan en Poliforúm; las autoridades sanitarias en total apego a los protocolos, vayan autorizando la reapertura de mayor número de personas en los eventos; congresos, convenciones, tornes académicos, deportivos, culturales, etc.”, manifestó Juan Pablo Rocha Moreno.

Por último recalcó que un momento determinante para ver mejorías en el ramo hotelero, turismos y servicios, será apartar de la comercialización de la vacuna del Covid-19 y regresas a la cotidianidad que estábamos acostumbrados.