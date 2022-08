Con el danzón fomenta una ‘Eterna Juventud’ en León

León, Gto-. Este viernes 12 de agosto se conmemora el día de la juventud y para el atleta y danzante Juan Velázquez, a sus 65 años es un vivo ejemplo de que la edad solo es un número y el ser joven es más una cuestión de actitud ante la sociedad.

Juan no solamente gana competencias a nivel mundial, sino que también extiende su talento desarrollando sus artes escénicas con sus compañeros de vida.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

A los adultos mayores se les puede ver por las tardes en la Plaza Expiatorio, en San Juan de Dios o en la Plaza de San Juan en el Barrio del Coecillo realizando la danza, un arte que los ha llegado a integrarse a un grupo de baile llamado la ‘Eterna Juventud’.

“La gente nos empezó a llamar para seguirnos activando con el baile y nos decían que nosotros nunca nos enfermamos de nada y nosotros les decíamos que no, que tenemos la juventud prolongada, tenemos la eterna juventud”, cuenta el representante de dicho grupo.

El catedrático universitario y también deportista de alto rendimiento, durante entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM) cuenta que la juventud no es un número, sino una percepción que cada uno de nosotros la debemos de sentir.

"La juventud la puedes perder no por los años, si no por la percepción y el sentimiento de que puedas no sentirte joven", aseveró Juan Velázquez.

El entrevistado externó la pregunta a los jóvenes de cómo quisieran verse dentro de 20 0 30 años de edad, con el fin de que si quieren empezar a verse bien, tienen que empezar a trabajar en sí mismos cuanto antes, para que cuando lleguen a una edad adulta puedan hacerlo en total plenitud.

Local Arranca la primer edición del Festival del Adulto Mayor en León

Juan Velázquez nació en el Distrito Federal y desde los dos años su papá lo llevó a hacer deporte, empezando su carrera deportiva en competencias de fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo y béisbol.

En 1968 se vinieron las olimpiadas y cuando vio que la bandera de Rusia quedó en primer lugar y entonaron su himno nacional y el de México no lo cantaron al quedar en segundo lugar en una competencia, desde ahí se motivó para competir profesionalmente y dejó de hacerlo de una manera recreativa.

Local Atiende DIF a 400 adultos mayores en situación de abandono

Con el paso de los años ganó juegos nacionales, competencias internacionales con la UNAM, donde también fue seleccionado novato del año.

"Me fui a los Centroamericanos, a los Sudamericanos, los Panamericanos y todos los he ganado en el campeonato del mundo y gracias a Dios actualmente soy campeón mundial, después me nombraron premio estatal del deporte en el Congreso del Estado y me nombraron atleta ejemplar de todos los tiempos por mi edad, tengo 65 años", finalizó.