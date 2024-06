Comunidad LGBT exige al congreso sacar de congeladora proyectos de la diversidad sexual

León, Guanajuato. Ernesto Barajas, director de Amicus, declara que los organismos defensores de los derechos de la comunidad LGBT exigen al Congreso del Estado sacar de la congeladora todos los proyectos de la Diversidad Sexual.

Lo anterior declaró tras darse a conocer la firma del decreto de expedición de la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que presentó el poder ejecutivo.

Dijo que a dicha ley le faltan integrar varios proyectos que están en la congeladora del Congreso del Estado, por lo cual la calificó de estar incompleta y ser una carta de buenas intenciones y que no abona a los derechos que exige la comunidad LGBT.

“Vemos un discurso vacío sin voluntad para legislar en favor de las personas LGBT, y lo que hemos dicho sobre esta ley en múltiples ocasiones, es que es una ley sin contenido, es una exposición de motivos de buenas voluntades e intenciones, pero no se está haciendo el trabajo de sacar de la congeladora todos los proyectos que tienen que ver con la diversidad sexual, y no se está legislando en favor de las necesidades de la diversidad sexual, por eso esta ley se queda en el proceso de buenas intenciones, sin hacer el trabajo rudo que requiere la adecuación normativa”, comentó.

Expresó que el haberse publicado dos días después de las elecciones deja entrever que el partido en el poder evitó un posible costo político.

“Hemos dialogado entre varias organizaciones, vemos que no hubo voluntad política de publicar la ley mientras estuvieran en proceso de elecciones, creemos que eso hubiera tenido un costo político para el partido que actualmente gobierna. La ley salió publicada el 4 de junio, a todo mundo nos causa sospecha, creemos que no querían asumir ese costo de reconocer derechos a la comunidad LGBT durante un período electoral, no había voluntad política para hacerlo y que el estado lo haga hasta ahora para las organizaciones civiles es desagradable”, dijo.

Señaló que las asociaciones civiles como Amicus, que han acompañado a más de 250 personas trans para que cambien su identidad en los últimos tres años, seguirán demandando ante las autoridades al Congreso del Estado para que legislen correctamente sobre los derechos de la comunidad LGBT.

“Estamos buscando ganar amparos para subsanar los errores que la ley en Guanajuato tiene de origen y garantizar en forma efectiva los derechos de la población LGBT, esto no se regala a la comunidad, es algo que le estamos arrebatando al Congreso del Estado y qué les estamos forzando a trabajar”, concluyó.