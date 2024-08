Comprometidas iglesias a la protección a menores y adultos mayores: monseñor Jaime Calderón

León, Gto.- El Arzobispo de León, Jaime Calderón Calderón aseguró que habrá cero tolerancia en temas de abusos a menores y personas vulnerables por parte de sacerdotes y pidió perdón por aquellos que han cometido este tipo de delitos.

Lo anterior, durante una rueda de prensa que se realizó en el Centro Diocesano de Pastoral, donde se dijo ser un arzobispo de diálogo y aseguró que la iglesia a tenido un evolución para que se castigue a abusadores de menores.

“Nos parece que se ha sufrido mucho, que los abusos a menores no solamente es una situación moral, es un crimen y en eso está decidida la iglesia, el papa ha sido el primero y un de los aspectos que nosotros tenemos en cuenta como obispos es tolerancia cero, no debió de existir, no debe de existir y tenemos que asegurar todo, yo, ustedes, en un compromiso pero creanme que si hay alguien como institución colaboran es la iglesia”, mencionó monseñor Calderón.

“Todas nuestras iglesias tenemos compromisos y teníamos fechas, tiempos concretos de ir constituyendo los consejos diocesanos de protección a menores y adultos mayores,a mi me interesa porque se trata de los niños o personas vulnerables de los tesoros que debemos de cuidar todos. Sí me duele lo que ha pasado y como el papa pidió perdón por quienes lo han hecho y la mejor forma de entender que hay un arrepentimiento y que hay un deseo sincero de erradicar de raíz esta situación es poniéndonos a trabajar, sabiendo que hay siempre los mecanismos diocesanos donde toda persona tiene la posibilidad de ser escuchada y garantizar que hay justicia”, agregó.

Monseñor Jaime Calderón manifestó que ha visto una evolución inmensa en la iglesia y explicó que la responsabilidad es garantizar que se den los procesos en caso de denuncias y que esta información se envíe a Roma y asimismo sea el vaticano quien diga que es o que se tiene que hacer de tal manera que no haya simulación en el ejercicio en caso de que se tenga un delito.

En cuanto a denuncias, el Arzobispo de León, dijo que cuando se hace una denuncia su obligación es una presentación del asunto ante las autoridades civiles.

En el caso de sacerdotes que han tenido hijos señaló que el papa dice que primero es el derecho de paternidad por encima del derecho en ordenación, es decir, primero debe la situación si puede continuar o no continuar con el ministerio.

“Le entras o te quitas, asi es la iglesia actualmente, yo he escuchado el sufrimiento de la iglesia, me da pensar, lo que sí les puedo decir que siendo cosas tan delicadas y puntuales debemos ser justos con los demás, lo que sí les puedo decir es que la mayoría de los sacerdotes son buenos pero también aquellos que han delicado deben pagar”, indicó.

“Cuando se habla de estos temas vergonzosos, de que si un padre ha tenido un hijo y no los ha atendido, la actual disposición de la iglesia del santo padre que cuando haya denuncia sobre un sacerdote que haya procreado se debe ir con mucha atención, a veces fue algún enamoramiento y que vino un hijo de esa relación pero las personas no quieren permanecer, se habla de una vida endemia, primero que atienda lo que debe atender y luego ir viendo en qué situación puede continuar o puede no continuar con el ministerio y esa es mi visión”, concluyó.