Compran cocodrilos en mil 700 pesos y los tiran en presas cuando crecen

Cada año, el 14 de agosto se celebra el Día Mundial del Lagarto, un reptil que posee más de 3.000 especies conocidas Y sólo dos de ellas son venenosas: el monstruo de gila y el lagarto moteado mexicano.

De acuerdo a Elisa Pérez Amaya, médico veterinario del Zoológico de León, el réptil también pertenece a la familia de los cocodrilos y dependiendo del hábitat donde se encuentre es llamado.

“El reptil viene de la familia de los cocodrilos, hay unos que tienen el hocico más alargado y dependiendo del hábitat donde se encuentren es el nombre que se le dé”, comentó.

Curiosidades del lagarto

Algunas curiosidades del lagarto es que alrededor de 200 especies de lagartos no tienen patas y se les conoce como serpientes de cristal o luciones, los reptiles más grandes de la familia de los lagartos son los dragones de Komodo y pueden llegar a medir hasta 3 metros de largo, cuentan con 60 potentes dientes, una lengua amarilla y una mordedura mortífera.

Además, la mayoría de los lagartos utilizan un órgano conocido como órgano de Jacobson o vomeronasal, con el que pueden captar las moléculas en el aire y enviar la información al cerebro asimismo, muchos de ellos, cuando se sienten amenazados son capaces de hacer que su cola se desprenda para huir de su depredador.

El cocodrilo, una especie vulnerable

Es de mencionar que el 23 de agosto se conmemora el Día Nacional del Cocodrilo con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar a estos reptiles que habitan en cuerpos de agua.

A decir de la doctora Elisa, el Zoológico cuenta con dos especies de cocodrilos Alligators, su hábitat está ubicado a un costado de los hipopótamos así como en el herpetario.

De acuerdo a la veterinaria, hay bastante desinformación respecto a este réptil debido a que no debería de comercializarse para fines de comercio, hay creencias que la carne tiene bastantes beneficioso o que su piel es más extravagante pero son cuestiones sociales que se debe valorar porque su dermis no tiene cualidad curativa y hay otros tipos de material que se puede hacer para elaborar bolsa, cinturón y otros accesorios.

“Es triste y común por la emoción de tener un animal silvestre los compran pero nunca se ponen a investigar los cuidados, cuánto va a crecer, qué necesita comer así como sus necesidades de ambiente y son animales que no son una mascota y no debemos de tener en casa porque nacen siendo pequeñitos pero en algún momento van a crecer y van a presentar riesgo para la familia y sociedad en dado caso que no se cuente con las instalaciones apropiadas”, comentó.

David, -se le cambió el nombre por seguridad-, miró en redes sociales que vendían cocodrilos y que eran pequeños, su precio de tan solo 1 mil 700 pesos se le hizo bastante bien pues es amante de los reptiles y en especial de los cocodrilos.

Al pasar el tiempo, se dio cuenta que ya no lo podía tener más en casa pues había crecido más de un metro, a parte su alimentación era bastante cara y no podía con los quehaceres de su hogar.

La bañera de su casa la adaptó para su nuevo amigo pero su cocodrilo cada vez iba creciendo y se volvía más agresivo por lo que optó por pedirle a un amigo que lo acompañara a llevarlo a una presa.

Su amigo le dio una mejor opción, venderlo a un comerciante para obtener su piel pero el gran amor que le tenía decidió llevarlo a un bordo y dejarlo en el municipio de Romita para que nadie le hiciera daño.

Abandonan cocodrilos en presas

En el municipio de León y San Miguel de Allende, la compra ilegal de estos reptiles ha ocasionado que los abandonen en presas.

El caso más reciente fue en comunidad Corral de Piedra que apareció un cocodrilo y elementos de Protección Civil lo capturó y fue llevado al ZooLeón y en San Miguel de Allende, el pasado 21 de octubre del 2020 un ejemplar fue capturado en la fosa de un banco de tepetate al oriente del municipio. Estos dos cocodrilos tuvieron suerte pero en la mayoría de los casos mueren.