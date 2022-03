Complejo ecoturístico “El Nidal”; su documental ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga

León Gto.- Habitaciones hechas con contenedores marítimos reciclados, vino artesanal, una destiladora, fabricación de cerveza artesanal, marca de agua de manantial y un restaurante con cocina al aire libre a leña, conforman el complejo ecoturístico “El Nidal”.

A través de un documental que lleva el mismo nombre, dirigido por Wright y Fell, y producido por la leonesa Vera Ruiz, muestran como Marcelo Castro adoptó tradiciones, con la elaboración de mezcal, vino, agua, cerveza y alimentos.

El cortometraje guanajuatense que resultó ganador de la Biznaga de Plata “Vinos de Málaga” dentro de la sección competitiva Cinema Cocina de la edición 25 del Festival de Cine de Málaga, de la casa productora “Lanzando Lázaros”, fue apoyado por la Comisión de Filmaciones de Guanajuato (CFGTO) de la Secretaría de Turismo, sumerge al público en un viaje por la naturaleza, las raíces de la cocina sostenible y la elaboración artesanal de bebidas.

EL NIDO

La experiencia “El Nidal”, comienza en sus habitaciones convertidas en nidos, hechos con contenedores marítimos reciclados. Con el objetivo que los visitantes se reconecten con la naturaleza, no hay señal de aparatos móviles, se cambian los módems por rincones de lectura y trabajo con una variedad de libros (con el sistema de toma uno-deja uno), revistas, conexión eléctrica para laptop, utensilios para escribir y pintar y juegos de creatividad.

Cuentan con camas literas, individuales, edredones térmicos, frigobar y asador, todos lo esencial para convivir de una manera agradable en la sierra.

BODEGA OCTÁGONO

La experiencia sigue con bebidas 100 % artesanales, con un método empírico, todos sus vinos se fermentan por 9 meses en vasijas de barro enterradas moldeadas por artesanos de San Felipe y Dolores Hidalgo.

A través de procesos básicos: prensado a pie, para la fermentación sin levaduras industriales, ni azúcares añadidos, macerado en vasijas de barro y prensado a mano con utensilios rústicos, sus vinos son blanco, naranja, rosado, tinto y fortachón.

DESTILERÍA PENCA Y PIEDRA

Utilizando un cuarto de piedra y adobo, a través de tubos con vapor de agua fabrican su propio mezcal, basados en el aguardiente Criollo de Jaral, también todo el proceso es artesanal.

Es un orgullo ver que el talento guanajuatenses trasciende fronteras.



¡Felicidades! a @NopalChicca, @UnbrokenFalls y al extraordinario equipo creador del Corto-documental con “El Nidal” por ganar la Biznaga de Plata al mejor Cortometraje en el @festivalmalaga. 👏🏻 pic.twitter.com/E4eB9WFCSa — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) March 28, 2022

En diferentes entrevistas Marcelo Castro, ha declarado que la primera vez que hizo mezcal no salió nada bien, que sus primeras semanas fueron una tortura y aunque esta bebida no es para los débiles de espíritu, en todos los sentidos, no se rindió hasta que consiguió ofrecer un buen mezcal.

LA CERVECERÍA SERRANA

La “Cheve” en la sierra no puede faltar, Serrana es una cerveza que en su elaboración se utiliza agua de manantial y malta mexicana, pero va más allá del producto en sí, también un proyecto social que busca ofrecer a las personas de la comunidad la opción de trabajar cerca de sus casas.

COCINA ABIERTA EL NIDAL

En un viaje con la naturaleza, la cocina no puede faltar, aquí en el Nidal ofrecen cocina sostenible, al aire libre a leña, todos los alimentos son preparados a la leña y se sirven estilo buffet, platillos simples pero sabrosos, con ingredientes locales y de temporada. Entre las cocineras de la comunidad y las recetas familiares se cuenta con una selección de platillos para todos los gustos.