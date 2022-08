Comité de colonos de Parque Manzanares pide mayor comunicación a los vecinos

León Gto.- Luego que en redes sociales se hiciera viral una carta en la que se mencionaba que la sociedad civil organizada de la colonia Parque Manzanares, habría solicitado una regulación sobre pirotecnia en la fiesta patronal, la presidenta de dicho comité desmiente que ellos llevaron la solicitud al miércoles ciudadano.

Silvia Ramírez Rodríguez, presidenta de colonos, en entrevista exclusiva para el Sol de León, aseguró que hubo falta de comunicación por parte de las personas que entregaron la solicitud a nombre del comité, ya que en ningún momento les fueron informados sobre la inconformidad, si no hasta que ya se tenía la fiesta del templo de Nuestra Señora de la Asunción en puerta.

“Nosotros vamos a ir directamente a presidencia a ver quién fue la persona que lo metió y cuántas firmas lleva, lo que queremos aclarar es porque la gente no se acercó primero al comité o hacia el padre de la iglesia, para llegar a un acuerdo, porque todo es válido, hay personas que están acostumbradas a las tradiciones del templo y ahora les digo que los tiempos cambian, ahora hay ideas diferentes y diferentes opiniones, pues para eso estamos, para dialogar y para quedar en un acuerdo”, mencionó Silvia.

Mediante un recorrido realizado por la colonia, diversos vecinos nos aseguraron que desconocían sobre quién habría metido el documento, aunque no estaban a favor de la pirotecnia, si mencionaron que solo se trataba de la quema de castillo y no de otro tipo de artefactos como cuetes.

“La fiesta fue el domingo pasado, nosotros nos enteramos de la carta por medio de Facebook, nadie nos avisó y no sabemos de dónde salió esa información o si todo estaba firmado, pero era una hoja membretada por parte del Parque Manzanares”, mencionó Erika Edith Ciénega, vecina y auxiliar de la iglesia.

Parte del comité de colonos comentó que una de sus principales molestias fue que no se avisó sobre el disgusto de las actividades de la fiesta patronal, ya que el señor cura Alberto Navarro ya contaba con todo lo necesario para que esta tradición se llevará a cabo, sin embargo, unos días antes el personal que quemaría el castillo le indicó al párroco que no se podría quemar, debido a una solicitud que fue recibida y aprobada en el miércoles ciudadano.

“El señor cura ya había dado un anticipo de 5 mil pesos, el cual perdió, si estaba un poquito molesto porque pensaba que había sido por parte del comité de colonos lo cual fue una errónea, al contrario, nosotros estuvimos apoyándolo en todo lo que es los seguimientos para la fiesta parroquial”, explicó Erika Edith.

Aunque el mismo comité aseguró que había mucho desacuerdo entre los mismos vecinos, ya que estuvieron comentando que era algo que se hacía una vez al año, y era parte de las tradiciones del templo, otros más aplaudieron la iniciativa de no quemar pirotecnia, ya que no contaminaban y sobre todo no dañan a las mascotas, las cuales son muy sensibles a los ruidos.

Fue el pasado martes, en que el comunicado comenzó a ser compartido y comentado por usuarios, donde estos aplaudían el logro, el cual tenía como requisito para ser aprobado, que todos los colonos están a favor, esto como una forma de evidenciar que no estaban de acuerdo sobre la quema del castillo el pasado domingo 14 de agosto.

Es de mencionar que en dicho comunicado resaltaron que en caso de realizar estas actividades (quema de pirotecnia), la persona que fuera sorprendida sería acreedor de multas que van desde los mil a mil 500 pesos, o de 24 a 36 horas de arresto en caso de no realizar el pago.

Dicho comunicado firmado por “Residentes de la Colonia Manzanares” y con la colocación del logo de dicha colonia.