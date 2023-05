Combina sus dos pasiones: el ser policía y la docencia

León Gto.- Este 15 de Mayo celebramos a todos los maestros, quienes desempeñan un papel clave en el crecimiento de la sociedad, a través de mentorías y enseñanzas educativas, mismos que toman un papel importante en la vida de los estudiantes, pero más para quienes preparan con técnicas a los jóvenes para realizar un papel de seguridad.

En el marco de la celebración por el Día del Maestro, Héctor Quilantán, director general de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato, relató para el Sol de León su experiencia como docente y tener en sus manos a los jóvenes que ven por la seguridad del futuro de León.

"Yo he sido maestro prácticamente toda mi vida, soy policia de formación, pero profesor por vocación; mis padres son maestros de educación primaria, allí tengo el gen memoria y desde que ingresé a la Policía (hace 25 años), antes del año de egresar, empecé en temas educativos", comentó.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Héctor Quilantán, mencionó que, al iniciar como profesor, obtuvo una mención honorífica y un mérito docente primera clase, por las tres prácticas educativas que realizó en instituciones policiales. A las que atribuyó en todo momento a sus padres, quienes al ser ellos maestros, motivaron a su hijo a continuar sus pasos y seguir sus sueños.

"Insisto en que el gen memoria de mis padres fue lo que me llevó a la docencia, es una actividad que aparte de enseñar instruye al propio maestro, siempre he dicho que la mejor forma de aprender es enseñando a otros", recordó

Así mismo, explicó que la función policial requiere de docentes con experiencia, ya que se necesita apasionar al participante, alumno y en este caso a los cadetes para mejorar su proceso de historia e incrementar su conocimiento.

"Yo hace 20 años, cuando tuve la primera experiencia educativa, estaba muy nervioso porque recordaba las escuelas de mis padres como profesores y los niños de primaria brincando, sin obedecer; cuando llegó al grupo como oficial y con cadetes, me sorprendió la disciplina y siendo policía formado donde normalmente hay disciplina, esa diferencia es favorable", dijo.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Además, platicó que, desde la edad de 11 años, tuvo firme que se convertiría en policía, mientras su segunda intención profesional fue la Ingeniería Civil, sin embargo, al paso de los años, la actividad policial siempre lo atrajo más, posteriormente decidió seguir su sueño al mismo tiempo que el ejemplo de sus padres al convertirse en docente.

"Lo que más me entusiasma es a lo que yo le llamo: la transformación. En ellos o ellas, el saber que aprenden, el entusiasmo que tienen al saber que tienen diferentes habilidades, un ejemplo la lectura, cuando los jóvenes en la academia comienzan un proceso de lectura o un libro y al término de este les preguntamos cómo se sienten, veo entusiasmo, hay quien nos dice: encuentro y entiendo más palabras, pensé diferente sobre este tema; eso es emocionante, me gusta".

Entre las dificultades que se enfrentó y actualmente se afronta dentro de la docencia, ha sido el tema del desaliento, es decir, cuando algún joven, cadete o alguna persona que se encuentra en un proceso educativo desiste de este o es renuente, donde el insistir ha funcionado en algunas ocasiones.

En cuanto a los temas de la virtualidad, Héctor Quilantán, aseguró que no está peleado con la virtualidad o la educación a distancia, ya que dentro de su experiencia el uso de la tecnología ha traído beneficios mayormente a la gente que trabaja y estudia.

"Yo creo en las disciplinas personales, cada persona que tenga un propósito o una meta de evolución educativa exige disciplina ya sea presencial o a distancia. Hay ciertas diferencias, por ejemplo, la cercanía, esa cercanía humana es favorable, a mí me encantan los debates, las discusiones, escuchar ideas, lo presencial favorece mucho, pero la formación a distancia también da muchas bondades en temas educativos", mencionó el director de la academia.

Quilantán recordó que su experiencia educativa como profesional comenzó en diciembre de 1999, fecha que recuerda como si fuera el primer día, misma que fue resumida en: "estaba muy nervioso".

"Poco después de un año de mi primera experiencia educativa, tuve un grupo de profesionistas, solo profesionistas que ingresaron a la Academia de Policía, cuando pregunté sobre sus grados académicos sentí temor, mucho miedo. Salgo del aula en un receso y encuentro a un comandante y él me dice: la persona que sabe allí eres tú, ellos vinieron a aprender de ti; eso me dio mucha seguridad, digamos que la segunda significativa experiencia fue está donde tuve miedo por el nivel educativo de mis alumnos, pero lo dicho por este señor, un comandante de mucha experiencia, me hizo retomar la seguridad", explicó.

"Todo el tiempo aprendo de ellos (los alumnos) es emocionante, conoces historias, hay cosas que me entusiasman, me contagian, que me alarman y que me hacen saber que el camino es este: la educación, la instrucción, la lectura, el esfuerzo por la educación", finalizó Héctor Quilantán.