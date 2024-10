Combatir la narcopolítica en Guanajuato, el reto que viene: David Saucedo

León, Gto.- David Saucedo Torres, analista y consultor en seguridad pública en México, aseguró que el nuevo reto que tiene el próximo gobierno del estado y el gobierno federal en materia de inseguridad es combatir la narcopolítica.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, señaló que la narcopolítica se está apoderando de las administraciones públicas municipales para financiarse con recursos públicos que pertenecen al pueblo.

“Es el reto que tiene Guanajuato es evitar que crezca la narcopolítica en la cual incursiona el crimen organizado en las estructuras del poder político, la cual viene desde la participación de estos grupos en el financiamiento de campañas políticas, recientemente hemos visto varios ataques en contra de familiares de candidatos y hasta el asesinado de candidatos”, comentó el especialista.

Explicó que en el estado de Guanajuato existen dos modelos de penetración de los grupos delictivos en los ayuntamientos y es a través de apoderarse de las corporaciones de seguridad o direcciones de policía municipal, tránsito y fiscalización, encargada del control de bares y cantinas.

Asimismo, señaló que también los grupos delictivos buscan apoderarse de las direcciones de obra pública, y otro modelo es introducir a los sicarios en las nóminas municipales.

“Tenemos una serie de narcogobiernos en el estado en distintas regiones de Guanajuato y a pesar de que existe el mecanismo constitucional para decretar la desaparición de dichos ayuntamientos, no hay nadie que se atreva, la última vez que se hizo fue en Michoacán con el episodio conocido como el michoacanazo, donde detuvieron a 20 alcaldes y a los pocos meses quedaron el libertad”, dijo Saucedo.

El acomodo criminal

David Saucedo explicó que en el arranque del actual sexenio, en el estado operan tres grandes bloques de grupos delictivos que buscan controlar todo Guanajuato, entidad que es importante por el alto consumo entre su población jóven y la conectividad carretera que se tiene en el centro del país.

Señaló que el primer bloque está integrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación que está respaldado por el Cartel de los Arellano Felix; el segundo es el Cártel de Sinaloa integrado por la Gente Nueva de los Salazar y los Chapitos y el tercer bloque está compuesto por el Cártel de Santa Rosa de Lima, Los Escorpiones que pertenecen al Cártel del Golfo, así como la Unión de León que tiene a la escuela llamada Gente de Guanajuato y los Viagra de Michoacán.

Asimismo, señaló que los grupos delictivos encontraron en la extorsión a los comerciantes fijos y tianguistas, una nueva modalidad de financiarse, situación que ha costado la vida a varios líderes de tianguistas y hasta directivos de gobiernos municipales.

“Antes los grupos acudían con los comerciantes en sus negocios, después descubrieron que los líderes de los comerciantes podrían hacer la labor de convencimiento y cobre, y avanzaron hasta acudir con los directores de mercados, pues son los que tienen contacto con todos los comerciantes, para pedirles cuotas colectivas, es para muchos un impuesto de guerra o para otros es un derecho de piso”.





Modus operandi criminal

David Saucedo declaró que las modalidades para detectar un municipio contaminado por el crimen organizado son cuatro: la primera es la participación activa, la colaboración bajo amenaza, los brazos caídos y la confrontación abierta.

“La participación activa implica que un alcalde se beneficia directamente de la actividad criminal, incluso cobra una cuota. En la colaboración bajo amenaza, un líder político, que frente al riesgo de ser asesinado opera con un cartel por esta amenaza”, manifestó.

Y agregó: “la modalidad de brazos caídos es cerra los ojos y replegarse ante el crimen organizado, dejar que el director de seguridad pública se haga cargo del contacto con la organización criminal y no reporte nada, y el cuarto punto de confrontación abierta, que en el caso de Guanajuato sólo recuerdo dos casos de alcaldes que enfrentaron a los grupos criminales, por fortuna no murieron y se ganaron el respeto de los grupos, pero no lo recomiendo, son situaciones de excepción, porque el lenguaje de los grupos es la violencia, hay otros casos en el país que lo intentaron y no les fue bien".

David Saucedo concluyó que en Guanajuato se tiene que hacer un diagnóstico sobre los ocho municipios que están identificados por la Fiscalía del Estado por estar sus alcaldes electos vinculados a grupos con actividad criminal, los cuales fueron señalados por el propio ex gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.