Colocarán arcos sanitizadores en estaciones de transferencia del SIT

Luego de que el alcalde de León, Héctor López Santillana, se reuniera con el gabinete de Seguridad y Salud, se acordó la instalación de los primeros arcos sanitizadores, principalmente en las estaciones de transferencia del sistema de transporte público, debido que “hemos observado mayor movimiento”, afirmó en su Twitter el edil.

La dirección de Movilidad informó que a partir de este miércoles se reforzaron las medidas preventivas en el transporte público para evitar la propagación del Covid-19.

En la reunión de este día con el gabinete de seguridad y salud, acordamos la instalación de los primeros arcos sanitizadores, principalmente en las estaciones de transferencia del sistema de transporte público donde hemos observado mayor movimiento. pic.twitter.com/1KvsmAmkrE — Héctor López S. (@hlsantillana) April 8, 2020

Las acciones son: Instalación de cintas que indiquen la sana distancia entre los usuarios que estén formados en las plataformas de las terminales de transferencia para abordar.

Según informó las mismas dependencias, sus inspectores controlan la sana distancia en los autobuses, vigilando que cada camión salga únicamente con 50 por ciento de ocupación.

Se colocarán arcos sanitizantes en las terminales Delta y San Juan Bosco, a fin de que los usuarios pasen por filtros preventivos antes de ingresar.

ARCOS SEGUROS

Para realizar estas acciones, con recursos del fondo de contingencia se adquirieron 15 arcos sanitizantes con activación automática de lector óptico con capacidad de desinfección de mil 200 disparos por hora; un solo disparo cubre el 100 por ciento del cuerpo.

De acuerdo a lo informado por la Presidencia Municipal, el producto que se utiliza es seguro para la salud animal y humana. Se indicó que es biodegradable y no deja residuos en el ambiente, no es tóxico; es de protección prolongada (limpia y protege por minutos después de aplicarse), no es flamable, no es corrosivo y no mancha. Pero no se informó de qué producto se trata.

LOS TRANSPORTISTAS

Las empresas concesionarias del transporte público, “deberán acatar las medidas sanitarias anteriormente señaladas, sumándose así a las medidas que se toman a favor de la salud de los usuarios”, precisa el comunicado de la Presidencia municipal.

A LOS USUARIOS

El gobierno municipal también envió un mensaje a los usuarios del SIT. “Se invita a respetar estas acciones y mantener la colocación de gel antibacterial dispuesto en terminales de transferencia y paraderos, utilizar cubrebocas en caso de presentar algún cuadro respiratorio, realizar únicamente traslados necesarios y hacer uso de la tarjeta pagobús para evitar el intercambio de dinero mano a mano”.