Coloca basura hasta en la banqueta; vecinos del Coecillo se quejan por ponerlos en riesgo [Video-Fotos]

León Gto.- Habitantes de la colonia el Coecillo denunciaron una vez más a un indigente que recurrentemente gusta de acumular basura y muebles que desechan los ciudadanos, ya que estos impiden el paso de los transeúntes.

Colonos dieron a conocer que la autoridad ha ido en cuatro ocasiones a limpiar la basura acumulada en el predio donde vive el indigente conocido como “Beto” de aproximadamente 50 años de edad, el cual se ubica en la calle San Cayetano entre Vicente Valtierra y Candelaria, de la colonia mencionada anteriormente.

Esta persona persiste en llenar el terreno y hasta la banqueta de basura, sin embargo no solo es la banqueta que se encuentra fuera del terreno, sino que también se adueña de parte de la banqueta que se ubica enfrente y obstruye ambos pasos peatonales.

Debido a esto, los vecinos levantaron la voz una vez más, ya que el pasado domingo por algunas horas cerró parte de la vialidad al arralgo que además de molestar a los habitantes, señalaban que ponía en riesgo a cada uno y a sus hijos, pues a unos pocos metros se encuentra una escuela primaria.

“No tenemos nada en contra del señor solo sí que no deje su basura, luego a veces hay comida y todo eso la verdad huele mal, pasan los niños y es riesgoso para ellos también en la salud, se bajan de la banqueta; de hecho ya han querido venir para llevárselo como al DIF y que esté ahí pero no quiero ir el señor, no hay quien lo haga entender que se vaya a dónde esté en un lugar mejor”, comentó Mary, vecina del Coecillo.

Los habitantes de la zona mencionan que ya no saben qué hacer para que “Beto” no acumule desechos y sobretodo que no los coloque en la calle para impedir el paso; aunque señalan que no es agresivo, en algunas ocasiones ha llegado a realizar daños en vehículos y casas una vez que es reportado ante la autoridad.

“La última vez que lo reportaron se llevaron cuatro perros de siete u ocho que tenía, pero sí es un riesgo para los niños, ahorita es riesgo por toda la basura que tiene y los niños tienen que pasar ‘toreando’ los carros, además hay mucha gente adulta que pasa y para ellos también es riesgoso bajar de la banqueta”, comentó una vecina que no quiso dar su nombre.

“También hay gente que le dice: ‘te doy este sillón, llévatelo y te doy 10 pesos’, o ‘llévate este colchón y te doy 20’, ahorita ya tiene a dos personas más allí viviendo que son de unos 35 a 40 años de edad. Yo pediría más bien que lo multaran por recoger basura, solamente así a lo mejor se puede detener, si le cobran una multa por recoger basura”, mencionó Luisa.