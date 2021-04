Colegios particulares requieren de protocolos más específicos para regreso a clases presenciales

León, Gto.- Pese a que todavía no se ha establecido un regreso oficial a las aulas de clase en las escuelas públicas o privadas, la Federación de Colegios Privados Particulares de León requieren de especificaciones más concretas para saber qué condiciones se deben cumplir para ello.

Ernesto Pérez Castro, vicepresidente de la Federación de Colegios Privados Particulares de León, comentó que hoy en día con el Semáforo Estatal de Reactivación Económica en color amarillo con alerta, hubiera sido posible la integración de algunas actividades presenciales en las escuelas.

PRIMERO LOS NIÑOS

Comentó que de acuerdo con expertos en salud, un regreso a actividades presenciales podría ser mejor con niños que con universitarios, pues señaló que existe menor vulnerabilidad en estudiantes de preescolar y primaria que en de preparatoria y universidad.

“Sería incluso mucho mejor que regresaran, hay mucha investigación incluso que demuestra y nos da argumentos muy claros, de cómo incluso es mejor que regresen los niños más pequeños que los universitarios, porque en términos de posibilidades de contagios etcétera, se ha comprobado que es mucho menos peligroso el regreso de los niños, que el regreso de preparatoria y universidad”, externó.

Pero los colegios particulares no han recibido una invitación para participar en una prueba piloto, sin embargo dijo que si la SEG o la SEP lo requirieran, las escuelas están preparadas para un regreso a actividades presenciales.

El vicepresidente de la Federación de Colegios Privados Particulares de León, “A través del Consejo Municipal de Educación en el caso de León, a través del Consejo Estatal hemos buscado, sobre todo que la Secretaría se pronuncie con lineamientos porque nosotros sabemos que hoy día por estar en amarillo, la Secretaría podría autorizar lo que se conoce como centros comunitarios de aprendizaje, que son espacios presenciales para regularizar a las personas”, comentó.

Agregó que la federación ocupa un marco legal que le indique qué hacer o cómo proceder en los diferentes cambios del semáforo y actividades escolares, todo siempre de manera voluntaria para que solo los padres estén de acuerdo en que sus hijos participen en esos establecimientos.

Ernesto Pérez Castro reiteró que la federación de escuelas particulares actuará siempre en base a lo que la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato indique, así como de lo que señale la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, sin embargo esperan pronto puedan dar otros lineamientos más concretos.

“Nuestra postura como Consejo de Federación y de recomendación a nuestras escuelas es seguir los lineamientos que nos marca la autoridad, o sea no actuar de manera digamos, fuera de, sino actuar con lo que nos marca la autoridad o sea si la autoridad dice, tenemos ya los lineamientos, perfecto, si la autoridad nos dice no, pues nosotros no creemos que sea sensato actuar en contra”, indicó.