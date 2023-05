Colectivos buscan a sus desaparecidos en el Cereso de León

León, Gto.- Con cientos de fotografías acompañadas de fichas con datos personales de gente desaparecida y entablando diálogos con los internos a través de los locutorios, integrantes de once colectivos de búsqueda, ingresaron a las instalaciones del Centro de Prevención y Reinserción Social de León para realizar una jornada de trabajo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Desde la mañana y tarde del lunes, los distintos grupos recibieron las facilidades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para ingresar al centro penitenciario. Estas jornadas se han realizado en los últimos días, en distintas cárceles del estado, entre ellas en Guanajuato Capital, Irapuato y Pénjamo.

FOTO: CORTESIA SSPE

Los colectivos que participaron en estas labores, son De pie hasta encontrarte Guanajuato; Salamanca unidos buscando desaparecidos; Fundación Girasoles Encontrados A.C.; Buscando con el corazón; Justicia y Esperanza; Unidas por los desaparecidos León; Buscadoras de Guanajuato; Desaparecidos Justicia Guanajuato; Independiente; Ángeles de pie por tí y Proyecto de búsqueda.

"Lamentablemente esta vez no encontramos nada, siempre tenemos la esperanza de obtener resultados positivos y al no tenerlos nos desanimamos mucho, sobre todo porque no es tan fácil el ingresó a los Centros de Reinserción Social, por el tema de seguridad y todas las medidas restrictivas que se tienen precisamente por ser un centro penitenciario, sin embargo no dejamos que nos invada la negatividad, no encontramos nada pero seguiremos buscando". Comento brevemente una de las integrantes del colectivo, que exigió mantener el anonimato por cuestiones de seguridad.

FOTO: CORTESIA SSPE

En esta ocasión, además de mostrar las fotografías de las personas desaparecidas a los reclusos, tuvieron la oportunidad de platicar con algunos de ellos, a efecto de indagar aún más sobre posibles casos.

El Sistema Estatal Penitenciario dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dispuso que los Colectivos de Búsqueda recibieron todas las facilidades necesarias con el propósito de que esta labor se realice de la manera más amplia posible y con apego irrestricto a los derechos humanos.



Dichas labores estuvieron acompañadas y realizadas en coordinación con la Secretaría de Gobierno a través de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, además de contar con la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.