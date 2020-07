Cofepris impide la compra de vacunas

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Por segundo año, Guanajuato no ha recibido las vacunas que le corresponden y lo peor del caso es que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no permite a los estados la importación de los biológicos para que ellos los compren, por lo que el riesgo de que aparezcan enfermedades prevenibles y que incluso se tenían controladas, como el sarampión, es latente en el estado.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que la compra de las vacunas es netamente responsabilidad federal, pero pues éstas no han sido adquiridas ni enviadas a los estados, por lo cual hay un retraso significativo en la aplicación de cuadro básico de protección; además, el stock que se tiene dura para no más de fin de año.

“Es el segundo año que no nos llegan las vacunas ni en la cantidad ni en la frecuencia con que deberían de estar llegando las vacunas al estado de Guanajuato y esto es en función de que las vacunas se compran desde la Federación, nosotros dependemos de que la Federación haga llegar las vacunas a todas las entidades federativas y no han llegado como deberían de legar.

Tenemos por ejemplo vacunas que ya nos están faltando desde enero de 2019, como la vacuna BCG, que es para prevenir la tuberculosis, tenemos en Guanajuato años haciendo un gran trabajo para eliminar la tuberculosis, que no se puede eliminar de la noche a la mañana, y teníamos muy buena cobertura y pocos casos cada año, sin embargo, desde enero de 2019 no hay vacuna para la tuberculosis.

Otras vacunas que tampoco han llegado son la DTP, que es para Difteria, Tuberculosis y Tétanos, pues fue en agosto de 2019 la última vez qu ela Federación envió el biológico al estado; para el caso de la vacuna contra el Rotavirus, desde febrero de 2020 no hay en el estado y no ha sido enviada, mientras que desde febrero de este no fue enviada la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, para proteger con ella a niñas de quinto de primaria contra enfermedades como el cáncer, por ejemplo.

Tampoco ha llegado la vacuna para toxoide diftérico, la cual no se tiene tampoco desde febrero, mientras que las vacunas contra sarampión y rubéola ya no llegaron desde marzo al estado, mientras que para Hepatitis B ya se acabaron las vacunas durante este mes.

Además, de las únicas vacunas que quedan están a punto de terminarse, como la neumocósica, que solamente nos llegaron 37 mil dosis y que se van a terminar en cuatro meses.

Para sarampión, rubéola y paperas hay 31 mil dosis, mismas que se van a acabar en tres meses, en tanto que la vacuna hexavalente hay 69 mil dosis, pero a lo mucho durarían para seis meses.

En tanto, la vacuna antineumococo, que es una cepa diferente, se cuenta con 30 mil dosis, que alcanzan para dos meses, mientras que la antimalárica, que son para los que viajan a Sudamérica y África, hay sólo dosis para tres meses.

“Sí hemos insistido con la Federación porque Cofepris tampoco ha permitido la importación para que nosotros pudiéramos salir a comprar vacunas, además de que el presupuesto que se ha etiquetado para vacunas lo tiene la Federación, no lo hizo llegar a las entidades federativas, entonces si nosotros saliéramos a comprar vacunas, si las hubiera, tendríamos que hacerlo con recursos 100% estatal, que en este momento está etiquetado para otras cosas, entre ello lo hemos utilizado para la contingencia.

“Entonces sí es un tema que nos preocupa, hemos hecho de conocimiento de la Federación que esas vacunas no serán suficientes y que hay rezago en unos niños que no han recibido su vacuna desde el año pasado, porque no han llegado y tampoco hay proveeduría para poderla comprar, en función de que Cofepris no ha autorizado la importación”.