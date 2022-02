Cofepris está tomando criterios políticos al no aprobar vacuna a menores: PAN

Aseguró el Partido Acción Nacional (PAN), que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no aprueba la vacuna contra Covid-19 para menores de 14 años, debido a que está tomando criterios políticos y no los que emite la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó Román Cifuentes Negrete, diputado federal, durante la rueda de prensa del Comité Directivo Estatal.

“Vemos a la Cofepris que no les queda otra más que decir no hay pronunciarnos, porque si nos vamos a pronunciar y decimos que la Organización Mundial de la Salud dice y que varios países del mundo ya lo están haciendo, de vacunar a los menores, pues vamos hacer quedar mal a nuestro subsecretario”, dijo.

Luego de que Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud indicó que los niños no deben ser vacunados porque se enferman menos de Covid-19, el diputado federal del PAN consideró que la COFEPRIS debe tener un criterio al respecto en favor de los ciudadanos, porque los menores sí se están muriendo a causa del virus.

Local CRIT Guanajuato ofrece rehabilitación pulmonar a personas que padecieron Covid-19

“Luego entonces va para atrás un criterio fundamental importante que permitiría haber salvado vida de muchos niños, que se perdieron durante esta cuarta ola y que se están perdiendo porque no tienen vacunas, entonces aquí lo que nosotros hacemos como grupo parlamentario del PAN es que denunciamos el manejo irresponsable todavía a estas alturas y en esta etapa de la pandemia, de decisiones que tienen que ver con la salud sujeta o condicionada precisamente a esquemas políticos”, explicó.

Cifuentes Negrete explicó que no puede ser posible que en México no se apruebe la vacunación a los menores y que los padres de familia tengan que tramitar un amparo legal para poder proteger a sus hijos, pues en otros países no pasa eso, como lo es Perú, Costa Rica, España, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Chile, China, Cuba, entre otros.

El diputado federal aprovechó para informar que desde el Grupo Parlamentario del PAN hicieron un llamado al Gobierno Federal para que se vacune a la brevedad a los menores de 14 años, ya que no están a favor de almacenar vacunas y que no sean aplicadas a la gente que más lo requiere.

“Siendo un tema tan importante como lo es la salud, nosotros no podemos guardarnos un tema tan importante como lo es la salud y no podemos quedarnos callados, hoy aquí lo denunciamos, como partido y como sociedad estamos promoviendo esta campaña en favor de la salud de los niños estamos promoviendo esta campaña en favor de las familias en favor de este sector vulnerable de nuestra población que tiene que ser y debe de ser protegido”, expresó.

Eduardo López Mares, dirigente estatal del PAN en Guanajuato informó que desde el partido ya se han tramitado 562 amparos legales, que permiten a 610 niños el derechos a vacuna contra el Covid-19, de ellos 401 menores ya serán vacunados con la menos una dosis en el Hospital Materno Infantil de Irapuato en una jornada este miércoles 09 de febrero, mientras que 209 tendrán derecho a su segunda dosis de Pfizer.