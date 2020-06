Clientes de Zona Centro respetan filtros de ingreso

León, Gto.- Para los ciudadanos que visitan la Zona Centro de León, les parece bien las medidas de prevención para evitar más contagios por Covid-19 e ingresar a comprar lo que necesitan.

Con la reapertura de una gran cantidad de negocios en el primer cuadro de la ciudad, los dueños y empleados han tenido que adaptarse a lo establecido por las autoridades de salud y el municipio para recibir a la clientela.

Sin embargo, esto ha generado en gran parte que los visitantes de forma voluntaria cooperen para cuidarse ellos y a los suyos; algunos aún no han dejado de lado estas medidas.

Es una medida que se necesita, la verdad de mi parte no me molesta que estemos pasando en cada negocio por un tipo filtro de limpieza, es para todos y que mejor que seamos conscientes

Señaló Laura.

Realizando una visita a varias tiendas que están ubicadas sobre la calle 5 de mayo a la altura de la fuente de “Cri-Cri”, se pudo constatar que cada negocio, todos tienen indicaciones claras para poder ingresar.

El proceso es simple basta con esperar unos momentos, entre 1 a 3 minutos, dependiendo de la cantidad de gente que tenga la tienda y de lo que se permita en su capacidad, conforme salen algunos, van entrando otros.

En el pórtico un empleado solicita aplicar gel antibacterial o similar, seguidamente toman la temperatura y pueden entrar a realizar compras, “Solo una persona por familia”, se leía en sus comunicados.

“Lo que queremos es cooperar para que la gente esté más segura dentro de los establecimientos, por el momento seguiremos así y en base a lo que diga la Secretaria de Salud de Guanajuato”.- Señaló Mayte.

Repitiendo el proceso en una tienda departamental cercana, ahí el vigilante realiza el mismo proceso, los clientes ya saben y prefieren esperar.

Al ser cuestionado sobre alguna inconformidad de algún cliente, el encargado declaró que sí hay gente en ocasiones se enoja.

“Hay gente no le gusta que le tomen la temperatura, es evidente su miedo, pero por lo demás tal parece que no, aquí no podemos dejar de acatar lo establecido”. Señaló el empleado quien omitió su nombre.

Contrastes

Con la reapertura de una zona tan importante para la ciudad, se han reactivado en gran parte la economía local, sin embargo aún un cierto número de locales han seguido con las puertas cerradas.

En el testimonio un comerciante menciona que de todos modos las ventas no han sido lo mejor, además están operando inclusive medio día.

“Estoy vendiendo un 20 por ciento menos, la verdad es que aún falta gente, pero se entiende que no todos quieren salir y los que lo hacen se van rápido, estoy cerrando antes”. Señaló.

Hasta el momento las autoridades en su colaboración para seguir evitando más contagios desde la llegada por cualquier calle se les socita a los ciudadanos colocarse el cubrebocas

Así mismo, no se ha informado de manera oficial de alguna multa a comercios o negocios por no acatar las medidas de prevención y si solo implica alguna llamada de atención, un cierre o inclusive de sanción económica.