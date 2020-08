Clausuran anexo San Jerónimo Plus

León, Gto.- No se puede echar a la calle a los pacientes del Centro de Adicciones clausurado en pasado días en calle Tres Oriente, de la colonia San Jerónimo Plus, aunque se aseguró por la Dirección de Desarrollo Urbano de León, ya no opera como tal.





Fue el pasado día 7 de agosto, en base a un reporte ciudadano que la atendió Dirección de Verificación Urbana al detectar violaciones al código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, con folio 1603, se determinó clausurar las instalaciones.

La dependencia aseguró que al ser un sitio utilizado para la estadía de algunos de sus moradores que son atendidos por adicciones, tendrán que evacuar a la brevedad, pero sin seguir operando como anexo.

Vecinos prefieren no opinar

Durante un recorrido realizado por El Sol de León, ante la queja de algunos vecinos que los sellos de clausura del lugar en mención habían sido violados, para continuar prestando el servicio de centro de atención a personas con adicciones, algunas de las personas cuestionadas prefirieron no opinar al respecto.

Pese a llamar a la puerta del edificio, nunca se tuvo respuesta por parte de los moradores para conocer sus impresiones al respecto.

Se escucha movimiento de personas aunque no la misma intensidad de meses anteriores, se trata de personas que tienen a donde ir, es necesario que se les dé tiempo para reubicarse en otros sitio que cuente con los requerimientos para este fin, comentó una mujer que caminaba por la calle Tres Oriente.

Finalmente se indicó por parte de la instancia municipal que se da seguimiento al caso y atenderá las inquietudes de los vecinos del lugar.