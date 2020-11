Ciudadano iba por un perrito; se lleva dos

León, Gto.-Pablo Rangel es un joven que habita en la colonia Plaza de Toros, se dedica a reparar telefonía móvil y este fin de semana adoptó a dos cachorritos, ahora su familia estará compuesta por 5 personas, 8 perros y un gato.

En las jaulas del Centro de Control y Bienestar Animal hay cerca de una docena de perros que ven entrar y salir gente, algunos no evitan mover su colita al recibir una muestra de afecto.

Entre las personas, hay quienes asisten para ver si ahí se encuentra su perro, varios son canes que se salieron de su hogar como si no hubiera un mañana y perdieron en rumbo, no supieron regresar.

"Me había enterado que aquí en el centro de bienestar animal se podían adoptar y decidimos venir hoy que hubo oportunidad” platicó el joven que desde hace un mes tenía en mente que su familia contará con más integrantes.

En sus brazos llevaba a dos cachorritos, uno color negro y otro pinto, los pequeños volteaban a ver a quien los cargaba, confiados a que les darían mucho amor.

“Entre, y estos perritos fueron los que me llamaron, me miraban mucho, muy contentos; se ocupa no solo tener perros, sino alimentarlos bien y todo, si pudiera me llevaría a todos, pero no se puede” explicó Pablo, que aunque no tenía nombre para los nuevos integrantes de la familia, dijo que con el tiempo ya entenderían por alguno.

En su casa, los animales si pueden convivir entre ellos, la gatita tiene toda la primera planta para estar libre, mientras que los perros pueden andar de un lado para otro en el segundo y tercer piso.

“Adopten, los perros son muy agradecidos, nosotros llegamos a adoptar una perrita de la calle, estaba enferma, muy delgada, maltratada y la experiencia que tuvimos con ella, es que es muy agradecida, es un bien que le haces a ellos, mucha gente los tira” expresó Pablo Rangel.

Mientras el joven se retira con sus nuevos integrantes de la familia, los otros perros se quedan a la espera de que a ellos también les llegué su momento para que alguien los adopte.