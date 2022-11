Cifuentes reprueba marcha de AMLO en Zócalo

León, Gto.- “Estamos viviendo momentos muy delicados para las libertades, vemos atropello y autoritarismo de un presidente que está haciendo lo que nunca había hecho en la historia de México, organizar marchas de estado”, pronunció el diputado Federal del Partido Acción Nacional por Guanajuato, Román Cifuentes Negrete.

Señaló que está en contra del acarreo de Movimiento Regeneración Nacional –Morena- en apoyo a la marcha de este domingo 27 de noviembre convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Después de la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 13 de noviembre, López Obrador anunció volver a las calles de la Ciudad de México para demostrar el apoyo de las y los ciudadanos a su gobierno.

Cifuentes Negrete apuntó que en la historia de México no ha existido un presidente que haya organizado su propia marcha de estado y calificó como lamentable que tenga que fabricarse el elogio, el reconocimiento y el bombo mutuo a través de los programas sociales, de las estructuras de gobierno y del aparato gubernamental.

Local Presentan nuevo modelo de atención a la violencia de la mujer

Agregó que seguirá levantando la voz y marchando firme para que el gobierno de AMLO entienda que no puede contra la voluntad del pueblo, si ganó por la vía democrática, no puede pretender destruir dicho sistema.

“Yo creo que no está viendo respaldo a sus políticos, y es lo que lo hace perder el piso, sentirse rechazado sentir que ya no tiene el mismo peso, sentir que ya no tiene la misma legitimidad con la que llegó que poco a poco y que ha perdido”, dijo.

Añadió, “Llegó ganando con 32 millones de votos, en la elección intermedia fueron menos de 15 millones los que tuvo, después con su famoso ejercicio de revocación de mandato fueron menos de 10 millones de votos, ahora de ese evento interno que tuvieron con Morena de nombrar consejeros y afiliar a gente no llegaron ni a los dos millones. Que quiere decir, que todo el apoyo con el que llegó y respaldo ya lo fue perdiendo, está marcha es la mejor prueba de desesperación”, comentó el diputado.

Además, expuso que Acción Nacional no bajará la guardia ante acusaciones de presión para ir a la marcha de AMLO que partirá a las 9:00 de la mañana del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México y avanzará hasta el Zócalo capitalino.

Refirió que trabajadores de distintas instituciones han denunciado que se les obliga a acudir a manifestación del domingo bajo amenaza de perder su empleo, a otros les ofrecen transporte y dinero.

En ese tenor, recalcó que el presidente busca acarrear a personas para hacer su voluntad a comparación de la marcha para defender al INE donde la gente llegó por sus propios medios, recursos y en la que se vivió una fiesta cívica.

Finalizó diciendo que el gobierno de Morena son malos momentos para las libertades y la democracia.