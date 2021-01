Cifuentes califica de incongruente al gobierno de López Obrador

León, Gto.- El dirigente del PAN estatal, Román Cifuentes Negrete expresó su descontento por la vacunación contra Covid-19 que se realizó a servidores de la nación, “es una incongruencia de este gobierno de la Cuarta Devastación, que busca votos y no salvar vidas, primero decidió vacunar a sus servidores de la nación, a sus operadores, a sus activistas, antes que al personal médico”.

Llamando en todo momento “Cuarta Devastación o Cuarta Deformación”, tanto Cifuentes como el legislador Éctor Jaime Ramírez Barba, dieron a conocer que por “negligencia criminal, por los homicidios que han ocurrido por el mal manejo de la pandemia”, el PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Fepade, por el uso de recursos con fines electorales, en contra del presidente de la República y de algunos de los miembros de su gabinete.

Respecto a la tema de vacunación, el dirigente panista afirmó que “sabemos lo que son los servidores de la nación; están haciendo uso de los programas oficiales para criterios políticos electorales, son los que han estado llevando a cabo la aplicación y el manejo de estos recursos de programas sociales, por eso es tan absurdo, tan grave y tan condenable”.

Agregó que “este gobierno no ha tenido ni siquiera la capacidad de hacer llegar el suficiente biológico para proteger a todo el sector salud para después tener en claro que siguen los sectores más vulnerables, para después ver cómo le va a dar viabilidad a este esquema y certeza. Hoy con esta decisión nos queda claro que las decisiones las están tomando con criterios políticos partidistas”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Supera Guanajuato los 100 mil contagios por Covid-19

Por su parte, Ramírez Barba reiteró que “compramos tarde las vacunas; hemos visto en los últimos días incertidumbre; no sabemos cuántas compraron, ocultaron los contratos, no sabemos cuándo llegan, no sabemos el calendario. El gobierno de la Cuarta Devastación, en lugar de buscar salvar vidas, busca salvar votos".

Señaló que hay mil 960 servidores de la nación, pero “no es posible identificar su área geográfica de adscripción, las atribuciones que dicho personal, tampoco se detallan las funciones del reglamento interno de la Secretaría del Bienestar o de la coordinación Nacional del Programa de Desarrollo, por lo que su labor y la estrategia de vacunación carece de sustento legal”.

"Además de que no llegaron todas las vacunas, fueron capaces de no aplicarla a los médicos y enfermeras, sino a los servidores de la nación que son jóvenes sin factores de riesgo, en Guanajuato y en muchas partes", agregó.

"El presidente de la Cuarta Devastación se está inclinando por los votos; en el PAN nos inclinamos por la vida", afirmó.

Sobre la inmunidad a medias que tendrán quienes se pusieron la primera dosis y no podrán tener la segunda, desmintió al subsecretario Hugo López-Gatelll, quien dijo “que pueden pasar tres o cuatro semanas, o 45 días. Eso no es cierto. Lo que está en estudios serios de investigación con 44 mil 000 pacientes de Pfizer es que las personas van a quedar con el riesgo con una eficacia muy limitada, si no se aplica la segunda dosis a las tres semanas”.

El legislador criticó que se estén gastando recursos, específicamente para transportar en un avión “de la Fuerza Aérea Mexicana para atraer tres mil 900 vacunas; es una broma y está jugando con el voto”.

DENUNCIA

Sobre la denuncia, mencionó que “La pandemia fue menospreciada por ellos sin haber comprado equipo, sin haber hecho un plan, programación y planeación y cuando por fin ya se veía la luz al final del túnel, con la llegada de las vacunas, este gobierno federal que tenía 140 mil millones de pesos libres para adquirir vacunas que cuestan 31 mil millones de pesos -cinco veces 5 veces menos- los está utilizando para otras cosas; esto es un grave error que está costando vidas”.

Los nombres señalados en la denuncia “por hechos constitutivos de delitos electorales, conductas negligentes y omisiones”, son Andrés Manuel López Obrador; Javier May Rodríguez, de la Secretaría del Bienestar; Gabriel García, coordinador de Programas para el Desarrollo del gobierno federal y los delegados estatales y coordinadores regionales de programas del desarrollo, denominados servidores de la nación”.

Anunció que “vamos a ir a organismos internacionales; ya no es un tema de estar jugando y vacilando que no pasa nada, que ya domamos la pandemia y que tenemos el mejor sistema. Hoy vemos lo que está pasando en la calle, familias en la angustia y en la desesperación por tener a familiares enfermos sin tener la posibilidad de llevarlos a la más mínima atención familiar porque no pueden encontrar los implementos y sin embargo este gobierno dice que es un modelo a seguir. Esto es lo que tenemos que denunciar, esta gran burla, esta gran incapacidad porque cuesta vidas, porque desintegra familias, porque provoca llanto y dolor”.

Cifuentes Negrete mencionó que la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República es para que el presidente López Obrador y funcionarios de gabinete del sector Salud “sean juzgados por el uso indebido de recursos públicos, por la difusión de propaganda gubernamental con fines electorales y por el uso del padrón electoral en la estrategia de vacunación”.

Además de la denuncia en la FGR, se presentó en la Fepade, la Fiscalía Especializada en delitos electorales.

El PAN también hizo un exhorto para el INE y la Fepade para que “emitan medidas cautelares para impedir fines políticos por las vacunas y retirar a los servidores de la nación de su aplicación”

sobre el proceso de la denuncia, Cifuentes Negrete afirmó que “Si Gertz Manero -el procurador- quiere hacerse de la vista gorda está en el ámbito de su responsabilidad, nosotros seguiremos denunciando porque eso le duele mucho a este presidente de la Cuarta Deformación y de la Cuarta Devastación”.

Ramírez Barba agregó que “sí vemos posibilidades que funcione la denuncia porque también la traemos en una corte internacional y en la Fepade y es por los homicidios que han ocurrido por el mal manejo de la pandemia”.

¿Por qué teniendo dinero no compraron la vacuna como propusimos en el PAN, en junio del año pasado? ¿Por qué no muestran los contratos? para saber cuándo va a llegar ¿Por qué no usan el Sistema Nacional de Salud? ¿Por qué no compraron refrigeradores? La gente como Estanislao, como la hermana de Maribel como la mamá de Suárez está muriendo; es una tragedia, es una negligencia criminal de la Cuarta Devastación. Sí hay elementos pra ser tomada en cuenta la denuncia en la Corte Internacional, por crímenes de lesa humanidad pero ahorita hay que corregir el rumbo. Ahorita se trata de que se recuperen de este grave error”, expresó recordando a víctimas mortales allegadas al panismo guanajuatense.