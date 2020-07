Cierran tres áreas del gobierno municipal de Guanajuato por sospecha de Covid-19

Guanajuato, Gto.- Al menos tres áreas del Gobierno Municipal de Guanajuato fueron aisladas por sospecha de Covid-19, informó secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León.

Desde el inicio de la contingencia sanitaria a la fecha, en la plantilla de trabajadores del municipio, a decir de Corona León, se han detectado al menos cinco casos positivos.

Y aunque los contagiados han sido aislados para evitar la propagación del virus, en algunos casos se ha obligado al aislamiento total de las áreas de trabajo por sospechas de contagios.

Dijo que hasta el momento, el municipio se ha visto obligado a cerrar al menos tres direcciones por sospechas de posibles casos de contagio como estrategia para mitigar la propagación del virus.

“Hemos aislado algunas direcciones, no quiero dar el nombre para que no exista alguna cuestión de temor o de miedo, han sido tres direcciones que se ha visto un posible contagio que gracias a dios no ha habido”, comentó.

EL pasado viernes, tanto Héctor Corona, como el propio alcalde, Alejandro Navarro Saldaña, acudieron a una reunión con gobernadores de la Alianza Federalista por México.

En el sitio estuvo presente el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, quien Informó que tras realizarse la prueba de coronavirus dio positivo en los resultados.

Sobre la posible propagación del virus al interior del municipio, Héctor Corona aseguró que se llevarán a cabo las medidas pertinentes, aunque las pruebas al virus no se aplicaran en todo el personal debido a la falta de instrumentos para diagnosticar el Covid-19.

“Las pruebas que se tienen, pues como ustedes son muy limitadas, queremos nosotros destinarlas a la gente que de realmente lo necesitan (…) lo mejor sería que cada semana nos hiciéramos una prueba pero no las hay y no queremos quitarle esa prueba a quien realmente tuvo un contagio”, finalizó.

Tras la reunión con gobernadores, el alcalde Navarro Saldaña ha tenido reunión con el gabinete municipal y ha recorrido diversos sitios de la ciudad par monitorear obras.