Cierran estaciones de abastecimiento de gas natural para vehículos

León, Gto.- El director de Operaciones de Natgas en la región Bajío, Oscar Rosado, confirmó que en las dos plantas de abasto de gas natural para uso vehicular en el estado de Guanajuato, que se ubican en León y Celaya están fuera de servicio desde la noche del martes, al terminarse el combustible y no contar con reservas.

Sobre el tiempo que pasará para abastecer, dijo no saberlo con certeza, ya que depende de que las condiciones climatológicas en Estados Unidos mejoren e indicó que la falta de gas natural no será un problema, ya que las unidades convertidas mantienen el sistema para funcionar con gasolina.

El martes 16 de febrero, a las 9 de la noche, la estación NatGas Malecón, ubicada en el bulevar Hidalgo de este municipio dejó de prestar servicio a automovilistas y operadores de servicio de carga, confirmaron los empleados. La estación está cerrada y se impide el paso con conos naranjas.

De acuerdo a lo dicho por Rosado, “estamos pasando por una situación atípica no prevista, las inyecciones del gas natural para el país están por debajo de lo programado y la restricción a la cantidad de gas que es transportado en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas por su iniciales (STANIG). El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) busca dentro de esta determinación reducir en menor manera a los usuarios del sistema de gas natural”.

Agregó que en el “caso de la ciudad de León, tenemos cero gas, la estación permanece cerrada, para atender a clientes que son del sistema público de taxistas y de carga, pero ellos cuentan con un sistema dual, que les permite utilizar tanto gas natural, como gasolina”.

Y descartó que se presente una situación similar a la vivida en enero de 2019 cuando hubo desabasto de gasolina. “El impacto es mucho menos si lo comparamos con aquella ocasión”.

Las afectaciones en todo caso son para la empresa. “Nuestro negocio es venderles y no lo podemos hacer por cuestiones que sobrepasan”.

Respecto al tiempo en que se vivirá esta situación, mencionó que “no tenemos una fecha establecida para reabrir, no está en nosotros hasta el momento; no hay una sola autoridad que haya dado una fecha, pues hablamos de un tema climatológico y no lo podemos predecir, pero cabe decir que se trata de una situación temporal que no va a durar mucho tiempo”.

Oscar Rosado señaló que apenas se reactive y normalice el abasto del combustible, se activará el servicio en los dos municipios donde tienen presencia: León y Celaya y anunció que los vehículos de emergencia no utilizan gas natural, por lo que no se pone el riesgo ese servicio en medio de una pandemia. “Sabemos que no se presta el servicio a vehículos de emergencia y del servicio médico, por lo que este segmento no ha resultado afectado.

NatGas, atiende exclusivamente el segmento para el ramo automotriz”.

Desde el lunes pasado algunos estados de la república mexicana han sufrido cortes de energía eléctrica por parte de la CFE y una de las explicaciones es que desde Texas, se ha dejado de distribuir gas natural, debido a las nevadas.

“El Sistema eléctrico Nacional se declara en Estado Operativo de Alerta por posible indisponibilidad de Unidades de Centrales Eléctricas a base de gas natural declarada por las empresas Productivas Subsidiarias, a consecuencia del frente frío número 35”, indicó el Cenace el lunes pasado.

“Hay un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país, esto debido a un alto flujo de energía eléctrica entre las regiones del sur y norte del país, ocasionado por las salidas de centrales eléctricas de generación por la falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión”, explicó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)