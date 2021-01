Cierran el santuario de la Virgen de Guadalupe 11 y 12 de enero

Este año no habrá juandieguitos, ni la tradicional toma de fotografía de los niños vestidos con el atuendo de Juan Diego; este 12 de enero no emergerá el olor a enchiladas con pollo y pambazos, pues las puertas del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe estarán cerradas debido al Covid-19, por lo que el Rector de dicha Parroquia, Apolinar Torres Ortiz, invitó a los feligreses a honrarla desde sus casas “el amor a la Virgen no se va a terminar por una pandemia”.

El Rector dijo que “el señor Arzobispo nos mandó la circular donde nos va dando las indicaciones necesarias, de que es lo que tenemos que hacer, y vamos a seguir abriendo en este semáforo rojo teniendo el aforo del 20% de personas, pero el día 12 se va a cerrar y el 11, propiamente no va a ver una celebración. No se va a abrir el templo en esos dos días”.

El padre Apolinar hizo un llamado a postergar sus promesas a la Guadalupana “estamos invitando a las personas que pasen si tienen una promesa a la virgen, que pasen su compromiso al siguiente año o que lo hagan más adelante, sin que haya ningún tipo de aglomeración, las autoridades nos habían indicado que se hiciera, pero ahora con el semáforo rojo pues es imposible que nosotros tengamos un aforo del 20 por ciento con tanta gente, se dice que probablemente vengan más de 10 mil personas ese día”.

“Nosotros hemos estado tratando de animar a las personas a que entiendan a que porque no es un día , no se puede dar el honor a la virgen, es decir, el hecho de que yo no lo haga el 12 de enero no significa que yo pueda darle el cariño o la manifestación externa, que nosotros desde nuestro corazón nos sale, hemos estado tratando de enseñarles eso que, ahora que estamos en este tiempo de dificultad, más que pensar en un evento, vamos a pensar en una espiritualidad más profunda donde en cualquier circunstancia, en cualquier momento o en un momento especial o no sea una fecha, ellos puedan darle el honor a la virgen que su corazón les pide, a fin de cuentas es eso, un agradecimiento o una petición especial no es necesario que sea un día y menos que ahora no se puede” dijo el padre titular del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

El Rector Torres compartió que esperan indicaciones del padre Alfonso Cortés Contreas sobre algún evento digital. “La reflexión se hace de diferentes formas y a través de los diferentes medios”.

Pese a que no habrá celebración en el Santuario de Guadalupe, devotos a la morenita han visitado el oratorio, vestidos de Juan Diego y con imágenes a cuestas “muchas personas que han venido y les dijimos que no vamos a poder atenderlos en eso días, mucha gente llega, entrega sus flores, lo han hecho a través de otros días, han venido vestidos de inditos ya desde diciembre, han traído a sus niños, han venido personas adultas y vienen porque saben que no va a ver ese día”.

El padre Apolinar comentó que “pasando este tiempo tendremos más cosas que agradecerle o que pedirle. Esta tradición este año cumpliría 145 años y por eso la santísima Virgen María nos quiere mucho”.

“El amor a la Virgen no se va a terminar por una pandemia, esto no puede terminar, la gente dice se va a acabar la fe, yo les digo no, se acabará la fe del que tiene una fe delgadita pero aquel que tiene una fe bien fundamentada no le va a pasar, al contrario la fe nos da respuesta frente a todo esto que puede ser muy caótico” dijo el cura Apolinar Torres Ortiz.