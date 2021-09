Cierran 300 negocios de servicios: Canaco

León, Gto.- Elizabeth Vargas Martín del Campo, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) León compartió que del año pasado a la fecha han cerrado 300 negocios especialmente del sector servicios.

Explicó que de las más de 3 mil empresas que tiene la Cámara, el 7% cerraron, desde que inició la pandemia, hasta la fecha. Los sectores más afectados fueron los de servicios.

Dijo que hubo varios restaurantes pequeños que tuvieron que cerrar, los que tenían más colchón pudieron aguantar, hubo apoyos por parte del gobierno para aguantar los sueldos de los colaboradores, pero no fueron suficientes.

Por otro lado, respecto a la gira que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por Europa en pro de buscar inversión, pues no es suficiente con las empresas que se tienen dar trabajo a la cantidad de personas que lo necesitan.

“Seguiremos aplaudiendo que el gobernador insista en buscar la inversión, lo que queremos es que esas inversiones sean muy enfocadas a lo que tenemos en nuestra ciudad, sobre todo en los jóvenes que están estudiando”, explicó.

Compartió que se busca que los jóvenes que están en etapa de elegir su profesión, que sea enfocado a lo que realmente necesitan estas inversiones.

“También exhortamos a que se siga apoyando lo local porque es de la manera, que apoyamos la economía de todos los que tenemos las empresas y seguiremos pugnando porque se apoye y consuma lo local para reactivar la economía de los ciudadanos, de las empresas y seguir fomentando las oportunidades para todos”, recalcó.

En septiembre esperan derrama similar a 2020

Vargas Martín del Campo informó que la derrama que se espera para septiembre es de más de 9 mil millones de pesos por los festejos patrios, similar a 2020 por las condiciones del semáforo epidemiológico, lo que representa el 50% a lo alcanzado en 2019.

“No va a haber el mismo movimiento que en otras ocasiones, en muchos lados no habrá el festejo porque todo mundo estaba acostumbrado ir a los corazones de las ciudades, pero no habrá grito, ni toda esa fiesta y esa alegría por el tema de los cuidados”, precisó.

Por tal motivo, no esperan las mismas ventas, aunque los comerciantes tenían la expectativa de un repunte en estas fechas, “lo que sí se espera que en sus casas festejen un poco, el tema de los alimentos se fortalecen realmente, porque las personas compran para convivir un poco. El sector de vinos y licores si venden, pero no en los restaurantes (....) se afecta todo el comercio al no tener los festejos normales”.

Repuntan ventas con regreso a clases

Por otro lado, con el regreso a clases, comentó que las papelerías en León registraron un repunte del 10% sobre todo por la incertidumbre, hasta llegar entre el 60% y 70% en comparación contra el 2019. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó que la derrama económica de la temporada fue de 800 millones de pesos a nivel nacional y 82 millones de pesos a nivel local. Esto representó un 25% menor que en 2019.

Invitó a consumir lo local para reactivar la economía en la ciudad, de acuerdo al bolsillo de casa quién “para nosotros es importante seguir conservando las empresas con cortinas abiertas 24 horas y eso es sólo es de migrar a las plataformas digitales, tenemos que cuidar los aforos, es fundamental seguir fomentando el aforo, los protocolos, porque es de la única manera que vamos a salir adelante”.

Es Tejada Shaar congruente

Con la llegada de Héctor Tejada Shaar a la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco Servytur) León, los ojos regresan al liderazgo guanajuatense.

Dijo que el ahora presidente fortalece el crecimiento hacia arriba para subsanar el desprestigio del candidato de Monterrey “todos sabemos que hizo las cosas ilegales, buscando legalidad, lo que no fue congruente”.

“Como Canaco nos sentimos muy satisfechos del trabajo que hizo nuestro presidente actual porque fue un trabajo de propuesta, él habló de acciones positivas, recorrió toda la república mexicana, estuvo en cerca de 31 estados, a mí me tocó recorrer algunos con él y de ver cómo lo recibían. Creo que es muy importante la credibilidad y nosotros como leoneses nos debemos sentir muy orgullosos de tener a una persona congruente al frente de la Confederación”, explicó.

Finalmente precisó que no hay duda de cómo el actual presidente llegó a serlo, con una mayoría casi rotunda, con una propuesta viable, innovadora y estrategias específicas para el fortalecimiento, del emprendimiento y la reactivación de la economía.