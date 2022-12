Cierra 2022 con pocas denuncias por robo a transeúnte

León, Gto., (OEM-Informex).- De 2021 a 2022 el Robo a Transeúnte en la vía pública del estado de Guanajuato aumentó en un 149 por ciento. De acuerdo a las Carpetas de Investigación iniciadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año que está por concluir, 191 ciudadanos fueron despojados de sus pertenencias con violencia. Esta cifra no quiere decir que solo se registraron esa cantidad de robos en las calles, únicamente reúne a los que sí denunciaron el delito del que fueron víctimas ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

De enero a noviembre de 2022 se abrieron 307 denuncias por este delito en todo el estado; en el 62.2 por ciento de los casos hubo violencia de por medio, en el 37.7 por ciento restante los robos se cometieron sin violencia. Los meses en los que más atracos se denunciaron fue octubre con 60 carpetas de investigación abiertas, septiembre con 48 y noviembre con 40.

Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Guanajuato capital concentran el 65.4 por ciento de las víctimas, con 15, 65, 19, 29 y 73 carpetas de investigación iniciadas respectivamente durante 2022. En el 72 por ciento de estas denuncias, los ladrones usaron violencia para ejercer el robo.

A pesar de que León es el municipio con mayor número de habitantes en Guanajuato, cuenta con la cifra más baja de denuncias de los municipios antes mencionados. Esto podría corresponder a la falta de interés de los leoneses por denunciar.

En septiembre pasado la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad (ENVIPE) informó que en Guanajuato en 2021 el 94.5 %, no se denunciaron. Los argumentos para tomar esta mala decisión son: pérdida de tiempo, trámites largos y desconfianza en la autoridad.

La ENVIPE también registró que en 2021 en Guanajuato los delitos de robo o asalto en la calle o transporte público se vivieron en 5 mil 516 habitantes por cada 100 mil mayores de 18 años. Fue el segundo delito más registrado en estado.

A nivel nacional, Guanajuato ocupa la posición número 18 por el delito de Robo a Transeúnte en vía pública. Estado de México, Ciudad de México y Jalisco ocupan las primeras tres posiciones con 22 mil 531, 9 mil 805 y 7 mil 439 casos investigados por este delito.

HISTÓRICO

En los últimos cuatro años -2019, 2020, 2021 y 2022-, los robos a transeúnte en vía publicaron aumentaron 150 % En 2019 se registraron 203, en 2020, 170, en 2021, 206 y hasta noviembre de 2022 se contabilizaron 307, según el Secretariado Ejecutivo.

En los años de 2019, 2020 y 2021 la cifra negra del ENVIPE por delitos no denunciados, más los sí denunciados sin investigación abierto, más los que no se sabe si se abrió o no carpeta de investigación es de 90.2%, 92. 2% y 94.5%. Lo que indica que año con año la confianza en las autoridades cayó dos puntos por año.