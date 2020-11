Cien años de Cristo Rey

León, Gto.- El Santuario Votivo Nacional de Cristo Rey de la Paz cumple 100 años, dicho símbolo religioso del estado ha sido testigo de acontecimientos históricos que han marcado a Guanajuato. Como aquel marzo de 2012 cuando el papa Benedicto XVI lo sobrevoló en helicóptero para oficiar una magna misa en el parque Bicentenario.

Entre la historia del monumento erigido en Silao destaca el paso de la Guerra Cristera, acontecimiento por el cual, la construcción del monumento a Cristo Rey fue interrumpido por órdenes del entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles.

En 2017 el Monumento a Cristo Rey fue nombrado como una de las 50 Maravillas de Guanajuato por Emmanuel Pérez Balderas. La estatua a Cristo Rey, mide 20 metros y pesa 80 toneladas, fue realizada por el escultor Fidias Elizondo.

El santuario es el más visitado en México, después de la Basílica de Santa María de Guadalupe y la de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.

La historia cuenta que en noviembre de 1919 cuando el Obispo de León, Don José Guadalupe Albino Emeterio Valverde Téllez, en una visita pastoral en Silao, contempló el cerro del Cubilete y tuvo la idea de celebrar una misa en la cima.

Estando próxima la celebración de la Vigilia de “Espigas” decidieron celebrarla ahí, aquello culminaría con una Santísima Misa celebrada por el Eleuterio de Ma. Santísima Ferrer; a propósito, el Presidente de Sección, Felipe Bravo Araujo, propuso que se instalará un monumento.

El padre Eleuterio de Ma. Santísima Ferrer aceptó que ahí se colocará la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Lo anterior fue comunicado al Obispo Valverde, gustoso dispuso que el acto tuviera carácter diocesano y fue colocada la primera piedra el 12 de marzo y el 11 de abril de 1920 se hizo su dedicación.

La Adoración Nocturna Mexicana pidió al Episcopado que fuera declarado Monumento Nacional y que posteriormente se sustituyera por otro más glorioso, esto fue aprobado el 10 de octubre de 1920.

El 11 de enero de 1923 se puso la primera piedra para lo que se trataría del segundo majestuoso nuevo monumento.

La construcción fue prohibida por ser considerada como un acto anticonstitucional y un grave desafío al gobierno. El primer monumento que había sido bajado de donde se encuentra la Ermita, fue dinamitado en enero de 1928.

Cabe destacar que en medio de la Guerra Cristera, los interesados seguían con la intención de realizar el monumento.

Un tercer monumento fue construido en la capilla de Cristo Rey en la Catedral Basílica de la Madre Santísima de la Luz, en León Gto. Fue construida en secreto y bendecida el 11 de Enero de 1938.

El Sr. Valverde estaba preocupado por no poder culminar el Monumento en la “Montaña de Cristo Rey”, por no tener permiso del gobierno, su avanzada edad auguraba que probablemente no vería materializada la obra.

El P. José Ascensión Betancourt construyó el cuarto monumento, conocido como el “Monumento de las nubes”, bendecido por el mismo sacerdote el 11 de Abril de 1942.

Al Obispo le gustó el proyecto, posteriormente fue diseñado por el Arquitecto Nicolás Mariscal y Piña, fue aprobado por el Episcopado el 1º de Noviembre de 1943. El Sr. Arzobispo de Guadalajara Dn. José Garibi Rivera y el Sr. Arzobispo de México Dn. Luís Ma. Martínez fueron los que consiguieron el permiso del presidente de México Manuel Ávila Camacho.

El padre Betancourt, que desde el 27 de febrero de 1943 consagró sus fuerzas para la realización de lo que su obispo había querido siempre, posteriormente le sucedieron el P. José Anaya Pasalagua, el P. Eleuterio Gutiérrez, el P. Raúl Muños Franco y el P. Jesús Ortiz Ayala.

El Sr. Valverde, en diciembre de 1944 bendijo la Ermita Expiatoria en donde fue dinamitado el primer monumento con el objetivo de pedir perdón por el ruin acto de sacrilegio que se había cometido.

El monumento a Cristo Rey fue construido por dos arquitectos mexicanos: Arq. Nicolás Mariscal y Piña (autor del proyecto) y el Arq. José Carlos Ituarte González (quien fue el constructor de principio a fin). La obra se inició en 1944 fecha en que comenzaron a trabajar los dos arquitectos.

El Obispo Valverde murió el 26 de diciembre de 1948, la obra ya tenía bastante avance, el trabajo fue sucedido al Sr. Obispo Manuel Martín del Campo Padilla. El 11 de diciembre de 1950 se bendijo la estatua a nombre de su Santidad Pío XII, momento en el que se cumplían 25 años de la Encíclica “Quas primas” de Pío XI, a propósito se estableció la festividad universal de Cristo Rey.

En 1953 el Sr. Obispo Martín del Campo bendijo el Santuario de María Reina, fue construido debajo del Santuario de Cristo Rey con la dirección del Arq. Mariscal Piña.