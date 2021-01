Ciclistas buscan respeto mutuo en avenidas

León, Gto.- El caso del hombre atropellado en la colonia Jacinto López, levantó especulaciones respecto al fatal accidente, circular en bicicleta por las calles y grandes avenidas es una gran desventaja a pesar de tener derecho a usar la calle.

Ciclistas de la ciudad cuentan cómo han sufrido sustos intencionales de automovilistas en calles y avenidas; contaron cómo en algunas ocasiones los automovilistas son conscientes de las desventajas de circular en bicicleta y los escoltan en algunos tramos.

No es cuestión de negarle a los automovilistas el uso de la calle, sino de un respeto mutuo, dicen los ciclistas de a diario, quienes usan la bicicleta como su medio de transporte.

Ciclovías no garantizan que los automovilistas respeten el paso de ciclistas

Marcos de 59 años, tiene haciendo del uso de la bicicleta para trasladarse desde su casa al trabajo más de 10 años, aunque ha visto cómo tratan de poner ciclovías para que las usen y viajen seguros, dice él, “eso no te garantiza que llegues a salvo a casa, para nada”.

“Para llegar a mi trabajo uso toda la ciclovía de las Torres, hasta López Mateos, ahí doblo a la izquierda, para irme por la banqueta o por abajo, pero desgraciadamente los carros pasan rápido, a veces, me ha tocado que nos echan el carro aunque vayamos dos o tres juntos, nada más por maldad, y eso que vamos orillados” contó Marcos.

“Aunque digan que la ciclovía, y no se que, una vez me aventaron en un retorno, teniendo yo preferencia el semáforo de ciclistas, el carro se lo pasó y uno es más vulnerable; y son muchas veces que he visto como los automovilistas no respetan, uno que ya tiene tiempo, aprende a desconfiar” añadió el hombre.

Mariana Ortiz de 33 años, tiene más de 2 años trasladándose en bicicleta por la ciudad, dice, desde hace un año, sólo se ha visto en la necesidad de hacer uso del transporte público, dice, el miedo es lo que debes perder para andar en las calles, en ese tiempo se ha caído, le han echado el carro, ha discutido con automovilistas, entre otras cosas.

“Al principio, cuando ya empecé a andar de un lado a otro en la bici si me daba miedo, no es lo mismo, agarrarla un fin de semana en un lugar despejado a ser parte del tráfico vehicular diario” dijo Mariana.

Para Grecia, uno de los tramos que le causa conflicto y en el que se ha visto minimizada por automovilistas es por el corredor del Forum Cultural hasta el Arco de la Calzada, ahí, a pesar de que existe un carril preferencial, son varios los que no respetan ese derecho de los ciclistas.

“Una vez me tocó un señor que iba tocando el claxon atrás de mi, presionandome, ahí hay coladeras peligrosas, baches, no te puedes dar el lujo de orillarte más, lo sentía muy cerca y agresivo, con la mano derecha le hice la señal que no me iba a quitar, se me emparejo y me gritó cosas, arrancó, lo único que se vino a la mente es que se iba a echar de reversa, afortunadamente no lo hizo” contó Grecia.

Así como hay automovilistas que no respetan, hay otros que dan preferencia a ciclistas

Ambos ciclistas dijeron que así como hay gente que tiene intención de hacerles daño, hay quienes tienen conciencia de lo vulnerables que son en las calles.

“Me ha tocado también gente buena que te da el paso, incluso que te escoltan, eso es muy bueno, saben que nosotros no llevamos la misma fuerza y velocidad de ellos ojalá que peatones, ciclistas y automovilistas, fuéramos más empáticos con el papel que jugamos cada uno”, externó Grecia.