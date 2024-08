Ciceg apoya la legalidad del calzado maquilado en México

León, Gto.- Mauricio Battaglia, dirigente de la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de Guanajuato, declaró que el organismo que representa apoya la maquila de calzado legal.

“Creo en el derecho de las personas a manifestarse, nosotros en la CICEG tratamos el tema de forma técnica constitucional con las instancias correspondientes con los temas técnicos que se tienen que abordar”, comentó.

Sin embargo, entendió la dificultad por la que atraviesan las empresas del calzado deportivo en San Francisco del Rincón y Purísima, las cuales se han visto obligadas a maquilar réplicas de calzado de empresas internacionales, mismas que solicitaron el apoyo de la Fiscalía General de la República para detener la piratería.

“Simplemente creo que las personas tienen derecho a manifestarse con las inquietudes que tienen. Nosotros no te hemos pensado sumarnos a la manifestación, trabajamos de forma ardua con las instancias del gobierno federal, con la Secretaría de Economía, con Aduanas, Hacienda, con la Profeco, es la forma de exigir una cancha pareja para todos”, expresó el empresario.

Battaglia dijo que la Cámara del Calzado también lucha en contra del contrabando Chino y de la industria asiática que tiene casi la mitad del mercado mexicano en su poder, por las diferentes formas de vender calzado en el país.

“La forma de arropar a los zapateros de San Francisco es defender lo que se tiene que defender, cuando vamos a la Secretaría de Economía vamos a defender a la industria, no nada más a nuestros asociados, es una responsabilidad de la Cámara defender que la cancha sea pareja para la industria nacional”.

Recordó que la Cámara del Calzado cuenta con más de 730 socios, y también está en alerta para que no se maquile calzado de las marcas de empresas internacionales.

“La Cámara siempre está a favor de la legalidad, no tengo mayores detalles, el tema es que siempre en la Cámara está a favor de la legalidad, no sólo la piratería, sino el contrabando, no podemos pensar en una industria que tenga prosperidad y que pueda evolucionar si los aspectos de ilegalidad en el país en los temas de Comercio no se dan”, dijo.

En San Francisco del Rincón un grupo de empresarios y sus trabajadores que maquilan piratería, planean realizar una tercera marcha rumbo a León para protestar en contra de los operativos de la Fiscalía Federal.