Ciberseguridad, el gasto “necesario” que hacen las Mipymes de Guanajuato

León, Gto. Decenas de miles de Mipymes y grandes empresas en el estado de Guanajuato invierten desde cinco mil hasta millones de pesos en ciberseguridad, declaró Benigno Casillas, director de Niti Data León.





El empresario y consultor en temas de seguridad y ciberseguridad de las empresas, reconoció que actualmente los pequeños comercios invierten por lo menos cinco mil pesos en un sistema de video vigilancia o circuito cerrado en sus negocios, los cuales conectan a su teléfono celular, con el cual pueden controlar personal, y pueden grabar los sucesos al interior de sus establecimientos.

“Muchas empresas no pueden tener equipos más sofisticados como contar con alarmas que se controlan por el internet y el celular, pero existen soluciones más económicas de cámaras inalámbricas de dos mil 500 pesos, que se conectan al celular, se les pone una memoria de 128 gigas que cuesta 300 pesos para que se esté grabando y se limpia en automático”, dijo.

Añadió que una empresa mediana dedicada a la maquila de calzado de 20 trabajadores, las cuales predominan en León y los pueblos del Rincón, llegan a invertir decenas de miles de pesos en colocar sistemas de registro digital de sus trabajadores, proveedores y clientes, así como sistemas de seguridad en las puertas de acceso y videovigilancia nocturno.

“Hace varios años se tenía el control del personal y de las personas que ingresan a las empresas con lector óptico, ahora ya es más usado el lector de rostro”, señaló.

Asimismo, destacó que actualmente las empresas grandes invierten millones de pesos en la instalación de cámaras de videovigilancia al interior de sus negocios y en el rastreo de sus unidades.

“Existen hoy en día soluciones que se hacen mediante el análisis de las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia, se puede fijar en el software una caja fuerte y si llega a ser movida o desaparecer, el sistema lanza una alerta al celular, con esto se puede revisar lo que sucede al interior de la empresa”, destacó.

“En el estado existen empresas mineras que llegan a invertir en un circuito cerrado varios millones de pesos para estar observando todo al interior de la mina, se crea una red dentro de la mina, son equipo especializados, muy avanzados que permiten el análisis de gráficos”, enfatizó.

Explicó que una de las tendencias de tecnología que poco a poco veremos en el cierre de año y en todo el 2025, son el uso de los drones para vigilancia nocturna en empresas de grandes dimensiones.

Expresó que dicha tecnología pronto se va a masificar, pues es relativamente un 50 por ciento más económica comparada con los sistemas actuales de circuito cerrado.

Dicha tecnología consiste en un dron que es programado para que despegue, realice vuelos de vigilancia aérea en el perímetro de la empresa, tome videos y fotos en tiempo real y los envíe a monitores en el área de vigilancia de la empresa y a los celulares de los gerentes, y después de su labor aterriza nuevamente solo en su helipuerto. Este proceso puede realizarse las veces que sea necesario por parte de la empresa.

“Para ayudar en áreas grandes, ya existen los drones con cámaras térmicas, el dron vigila de día o de noche, se puede automatizar un proceso de rondines, es muy nuevo, pero da mejores resultados que contar con cámaras fijas, además se programa para que reconozca al personal de vigilancia, pero si identifica con tecnología térmica personas que no deben de estar en dicha zona, manda alerta”.

“Esto ha bajado de precio, ya puede oscilar sobre los 400 mil pesos, ya no son millones de pesos de inversión, el costo de operación no requiere alguien que lo esté operando, ya no se requieren especialista en ciberseguridad contratado en la empresa y no hay muchos expertos, ya no se tienen problemas que se enfermó el trabajador, el dron trabaja 24/7 los 365 días del año”, mencionó.

Por otra parte, se tienen los ciberataques a las empresas, en los cuales la encriptación de los datos es lo más común y los hackers entran con facilidad a las computadoras, debido a que las pequeñas y medianas empresas no invierten en actualizaciones de seguridad para sus equipos.

En México, la banca nacional es la que más ataques recibe y señalan que en el 2023 se registraron en el país 150 millones de ciberataques, que representaron un 70 por ciento más que en el 2022.

Asimismo, parte de estos ciberataques son la clonación de las tarjetas de crédito de los consumidores, quienes por fortuna el gobierno federal los protege al demostrar que no realizaron ciertas compras por internet, y quienes terminan perdiendo son los bancos, indicó Benigno Casillas.