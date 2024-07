Chumel inspiró a los jóvenes en Voces por la Paz

León, Gto. Con su ponencia denominada “La Honestidad Paga”, el influencer Chumel Torres se presentó en el congreso Voces por la Paz, que se desarrolla en Poliforum León.

El ingeniero industrial de Chihuahua dialogó con los jóvenes de Guanajuato sobre los valores y la lucha por la paz a través de la honestidad en la vida.

Invitó a los jóvenes a luchar por sus sueños a través de la educación universitaria, la cual es la base para crear proyectos.

“Tienes que ser constante si no la gente se va, no te equivoques, la falta de constancia es lo que mata a mucha gente, la clave está en lo que traen en la sangre, que tengan ganas de matarse por sus ideas, que sean lobitos, no esperen que las empresas les estén dando un cheque y un carro, no mi vida hermosa”, explicó.

Recordó que dejó su empleo en la maquila en Chihuahua a los 30 años para venir a la Ciudad de México a ofrecer sus proyectos como comediante de la vida política nacional y no fue fácil, pues de decenas de correos que envió, sólo uno logró pegar con su programa “la Radio de la República”.

“El hambre se les ve a los jóvenes competitivos, los empresarios saben de qué hablo, ninguno de mis escritores estudió guionismo, me gusta mucho regañar a los muchachos y decirles, no crean que son el futuro de México, nadie los está esperando, les falta un chorro de calle, cuando salgas de la Universidad si Dios quiere te van a dar una oportunidad como practicante y si te quejas de ese sueldo, triste tu calavera”, comentó.

Asimismo, invitó a los jóvenes universitarios a empezar a innovar, a luchar por sus sueños, pues no pueden esperar que las empresas los contraten y les ofrezcan grandes salarios sin luchar por un proyecto innovador.

“Cuando me mudé a la Ciudad de México para hacer el Pulso de la República tenía 6 chambas, cuándo me dicen es que está muy difícil, les digo, que me despertaba a las 3 de la mañana a escribir el guión para grabar a las 6, para entrar a trabajar a las 8, y todavía no pagaban. Ese es el punto de las nuevas generaciones, están buscando lo fácil, está buscándolo lo rápido, buscan ser Peso Pluma, ser Bad Bunny, los he visto ir y venir, la l superestrella del muro fue en 6 meses polvo”, comentó.

Concluyó que se tiene que apostar al juego largo para aprender a triunfar, y este va acompañado de la honestidad, del esfuerzo y de la creatividad.