Charly y Coco los últimos chimpancés del Zoológico de León

León, Gto.- Charly y Coco están en peligro de extinción y son los últimos chimpancés que verás en el Parque Zoológico de León ya que existe una Ley Federal de Vida Silvestre en la que se prohíbe la importación y exportación de primates por lo que sería imposible traer más especies de otro lugar debido a que en México la población es muy pequeña.

Este 14 de julio se conmemora el Día Mundial del Chimpancé el cual tiene el objetivo de aumentar la protección y conservación de esta especie en estado salvaje y aunque viven en poblaciones formados por docenas de individuos en África, la destrucción de su hábitat, el tráfico ilegal de crías salvajes y el comercio de carne de selva son las principales amenazas que han conducido a 3 de las 4 subespecies de chimpancé a la categoría "en peligro" de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), indica el Instituto Jane Goodall.

Aunque la principal función de los zoológicos en el mundo son los programas de reproducción en cautiverio, para su posterior reintroducción a vida libre y el aislamiento de amenazas que enfrentan en vida libre, como la cacería ilegal por la ley antes mencionada, en el Parque Zoológico de León las próximas generaciones de visitantes ya no podrán conocer a los chimpancés físicamente.

Jesús Barroso, médico veterinario del Zoológico explicó que tanto Charly como Coco son machos y cuentan con una edad de 44 años e indicó que el promedio de vida de esta especie es aproximadamente de 45 años.

“Aquí les damos seguimiento muy puntual a su salud, tienen cuidados de médicos y tienen una nutrición apropiada para su edad”, comentó.

Explicó que en otros países como Estados Unidos hay poblaciones más amplias porque hay programas de conservación de especies para lograr la reproducción de individuos que no estén emparentados entre sí para contribuir en los proyectos de conservación.

“Desafortunadamente nosotros ya no podemos contribuir con estos proyectos debidos a que esta reforma nos impide tener más chimpancés”, aseguró.

Cuidados y temperamentos de Chaly y Coco

Asimismo, Jesús Barroso dijo que Charly y Coco son la estrella del Zoológico, por ejemplo hay personas que acuden a ver especialmente a estos dos chimpancés que se han ganado el amor de sus cuidadores y leoneses.

Por ejemplo, Charly en comparación con Coco es muy temperamental como normalmente son estos animales, cuando ve que los visitantes acuden a su hábitat buscan la forma de llamar su atención. Además, no cuentan con una mano, rasgo que lo distingue de su compañero de vida.

“Charly no tiene una mano por una situación previa a que llegara al zoológico y no sabemos qué pasó porque no tenía un historial clínico”, comunicó.

En cuanto a sus cuidados, son de primera, en el Zoológico son alimentados con las mejores frutas y alimento especial para que continúen sanos como cada especie que se encuentra en este gran Parque de la Vida.

“No han mostrado ningún signo de enfermedad o alguna queja en particular se encuentran en excelentes condiciones. Los cuidados que se les dan diariamente son evaluaciones médicas y además se le proporciona una alimentación bien proporcionada”, comentó el doctor Jesús.

“Lo que sí les pedimos cuando nos visiten es que no le avienten alimentos que ustedes traigan para comer porque su dieta es bien estricta y más por la edad que tienen, ellos son muy pediches y si comen algo indebido podrían provocar daño en su salud”, añadió.

Programa enriquecimiento ambiental

Para finalizar, el especialista Jesús Barroso dio a conocer que en el Zoológico se cuenta con un programa denominado “Enriquecimiento ambiental”, en el caso de los chimpancés en su ambiente cuentan con adecuaciones con hamaca donde les gusta descansar, una llanta que la usan como juguete y actividades que se les colocan diariamente para tener activa su mente porque su interés, lo anterior con el fin de que estén sanos no solo físicamente sino psicológicamente.

“Les ponemos actividades que podrían recrear conductas que ellos harían en su medio ambiente natural y eso es muy importante para mantenerlos con su mente muy sana”, concluyó.

Así es que cuando visites el Parque Zoológico de León, dedica un momento de tu tiempo a leer sus características y valorar cada especie, puede que estén en peligro de extinción y sobre todo respeta las indicaciones establecidas dentro de sus instalaciones.