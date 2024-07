Certificarse o morir, la recomendación de empresas trasnacionales a los proveedores de Guanajuato

León, Gto. O se certifican, regularizan y adoptan prácticas sustentables o se mueren. Esa es la recomendación que empresas líderes en los mercados internacionales de la talla de Pirelli y Safran hacen a los empresarios guanajuatenses y del país para enfrentar el futuro de la industria automotriz y aeronáutica.

Cristina Villaseñor, coordinadora de compras en Pirelli México, declaró que en el sector automotriz está a cinco años de cambiar a modelos eléctricos e híbridos en varios países de Norteamérica, Europa y Asia y en México no se está metiendo el acelerador para llegar a dichos mercados.

Cortesía

“Obviamente todavía nos falta acelerar esto y hay que diversificarse, hay muchísimos proveedores con la capacidad, tenemos que cumplir con muchos requisitos, la certificación es sí o sí, ya no es opcional”, compartió ante la exigencia de la empresa llantera a la cual representa.

Explicó que hace una o dos décadas, cuando llegaron a México, para la mayoría de las empresas trasnacionales hubo facilidades para que los proveedores de México vendieran sus productos; sin embargo, las reglas internacionales han cambiado y ahora se les exige estar certificados para caminar todos en el mismo rumbo.

“Anteriormente las empresas decían ‘bueno, tienes precio, la capacidad de entrega, el servicio que es súper apreciado, todo’, pero ya vienen otras cosas que tienen que considerar, certificaciones de todo tipo y viene la sustentabilidad del medio ambiente, regulaciones legales y fiscales, porque para todas las empresas es importante que estén al corriente con todo; no solamente es vender bien, tienen una empresa bien establecida y ahora viene la parte regulatoria, porque las empresas son corresponsables del desempeño tanto legal, fiscal y laboral. Entonces la diversificación tiene que integrar a un proveedor competitivo en todos los aspectos”.

Rutas aéreas desaparecidas de Guanajuato no afectan

Cristina Villaseñor enfatizó que las empresas mexicanas deben de contar con departamentos contables, administrativos y legales capaces de entender las exigencias del mercado global que se está estructurando con el nearshoring.

“Entre más cerca estás de Dios, más preparado tienes que estar, más robustecido y sobre todo mejor blindado; el secreto no es que haya una fórmula, el secreto es tu preparación y apostarle a tu formación en el área de calidad, seguridad, ya no se puede tener concentrado el poder en una sola persona y la toma de decisiones, eso ya no es viable para el ritmo de industria que está llegando, tenemos que empezar a tener los departamentos preparados para los retos que vienen”.

Regularizados en lo fiscal

Por su parte, Elfido Ramos, director de administración en Safran México, líder en Europa en el ramo de la proveeduría del sector aeroespacial y con sede en Chihuahua, señaló que ahora las empresas transnacionales están exigiendo a los proveedores mexicanos que también estén regularizados en materia fiscal, con la finalidad de asegurar ellos la continuidad de su producción internacional.

Cortesía

“Las declaraciones fiscales con los gobiernos tienen que estar al corriente en todo, si detectan fallas, para estas empresas ya no es viable el productor mexicano y te pueden suspender, porque existe la corresponsabilidad del desempeño de ambas empresas”, dijo el directivo.

Mencionó que en 2022, saliendo de la pandemia, la empresa contaba con 87 mil empleados a nivel global y un año después ya eran 92 mil trabajadores y actualmente ya son 101 mil, lo cual habla de que su inversión en el país está segura y creciendo.

La empresa de origen francés que cumplió 125 años, facturó en 2023 más de 23 mil 200 millones de dólares en la venta de componentes para la aviación comercial y se mantiene en el tercer lugar detrás de Boeing y Airbus.

Safran tiene presencia en los cinco continentes y en América cuenta con 24 mil trabajadores, de los cuales México posee más de 13 mil colaboradores en Chihuahua, Tijuana, Mexicali, Querétaro y oficinas en Ciudad de México.

Elfido Ramos señaló que Safran produce 60% de los insumos para los aviones comerciales en el mundo, por lo que requiere una gran cantidad de proveedores para abastecer a todo el mercado global, y es aquí donde los proveedores mexicanos deben estar preparados para ingresar a este mercado.

“En toda Francia existen más de 46 mil empleados en la base central, ahí es donde se toma la mayor parte de las decisiones, pero ahora la empresa está viendo ir descentralizando la administración y esta es una gran oportunidad para países como México, de hecho ya están permitiendo que tomemos algunas decisiones en cuanto a los proveedores, por eso estamos presentes en Guanajuato, Monterrey, Aguascalientes y en otras partes del país, se tiene que aprovechar esta parte del nearshoring que nos permite hacer tantas cosas en términos de negocios”, concluyó.